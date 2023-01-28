Пригожин описал два пути Стрелкова в ЧВК «Вагнер»

У Стрелкова есть два варианта службы в ЧВК «Вагнер»: прийти на «совет командиров», где ему «зададут вопросы», после чего его «направят в самое пекло». Он также может пройти отбор, обучение и воевать как штурмовик, сказал Пригожин

Игорь Стрелков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин описал два сценария, как экс-министра обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) может попасть в организацию и какие у него есть перспективы, аудиозапись ответа на вопрос журналистов размещена в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.

Согласно первому варианту, ответственный за Стрелкова Андрей Трошев пригласит его в Луганск. Там он попадет на стандартную процедуру «совет командиров».

По словам Пригожина, среди командиров есть «пара десятков человек», озлобленных на Стрелкова, которые зададут ему вопросы о «сдаче Славянска», «деньгах от украинского бизнесмена Рината Ахметова» и другие. Он отметил, что Стрелков не славится отвагой, мужеством и надежностью, поэтому «вопросы будут заданы — без них никак».

Окончательное решение — оставить Стрелкова или нет — примет сам Пригожин. «Если он будет буксовать, эти вопросы будут ему задаваться еще и еще раз, возможно, с пристрастием. Если все пройдет благополучно, то через месяц-другой его бросят в самое пекло, там где он должен будет доказать свою надежность», — подчеркнул основатель ЧВК.

Если при этом Стрелков останется жив, Пригожин пообещал пожать ему руку, если погибнет героем — его похоронят с почестями.

Основатель ЧВК описал и второй сценарий для Стрелкова: прийти как обычный штурмовик, пройти отбор, обучение и воевать как обычный штурмовик. «День за днем, подвиг за подвигом, отстаивая свое место командира отделения штурмовой группы или другие места», — заключил он.

Ранее Стрелков заявил, что основателя ЧВК не нужно допускать в публичное поле с его «бэкграундом уголовника и прислуги». Он также выразил мнение, что ЧВК «Вагнер» нужно найти «гораздо более эффективное применение», чем в лобовых атаках.

После этого, 26 января, Пригожин пригласил Стрелкова на фронт в ЛНР, чтобы «проверить правильность его позиции», использовать боевой опыт. Он пообещал зачислить его в одно из штурмовых подразделений на руководящую должность.

Стрелков заявил РБК, что готов рассмотреть предложение Пригожина, «если оно будет сделано в нормальном виде" и устроит его. Он напомнил о трех неудачных попытках попасть на фронт в зону СВО.

Бизнесмен попросил его «в дальнейшем не беспокоить», если Стрелков испугался и «дает заднюю».