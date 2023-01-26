Стрелков ответил Рогозину на слова «тебя в ЛНР ждут, вперед, бро»

Рогозин призвал Стрелкова прибыть «на передовую» и «показать, что мужик». В ответ бывший глава Минобороны ДНР заявил, что мнение экс-главы «Роскосмоса» в этом вопросе его интересует «меньше, чем совсем»

Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что при решении об участии в боевых действиях на Украине в составе ЧВК «Вагнер» не будет учитывать призыв экс-гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Последний ранее написал в своем телеграм-канале: «Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. <...> Покажи, что ты мужик. Если есть вопросы, знаешь, как меня в Донецке найти. Я здесь уже. Но тебя в ЛНР ждут, вперед, бро».

«Если я и пойду воевать в составе «оркестра» (ЧВК «Вагнер». — РБК) — то уж твое мнение об этом меня интересует «меньше, чем совсем», — ответил ему Стрелков у себя в Telegram.

26 января основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин пригласил Стрелкова на фронт в ЛНР, чтобы «проверить правильность его позиции», использовать боевой опыт, а также чтобы тот показал свои возможности. Он пообещал зачислить экс-министра ДНР в одно из штурмовых подразделений на руководящую должность.

Предложение Пригожина поступило после того, как Стрелков заявил, что основателя ЧВК не нужно допускать в публичное поле с его «бэкграундом уголовника и прислуги». Экс-министр ДНР также выразил мнение, что ЧВК «Вагнер» — это «отличная штурмовая пехота», которой нужно найти «гораздо более эффективное применение», чем в лобовых атаках.

Стрелков допустил, что может принять предложение Пригожина. В разговоре с РБК он сказал, что «готов рассмотреть это предложение — не согласиться, а рассмотреть, — если оно будет сделано в нормальном виде и если оно меня устроит».

При этом бывший глава Минобороны ДНР отметил, что имеет «крайне негативный опыт» публичных переговоров через СМИ. Он напомнил, что трижды пытался попасть на фронт в зону спецоперации, но все три попытки закончились «пшиком».

На это Пригожин ответил, что в ЧВК никого не приглашают лично, а для Стрелкова было сделано исключение, но «тот начинает капризничать». Бизнесмен попросил его «в дальнейшем не беспокоить», если Стрелков испугался и «дает заднюю».