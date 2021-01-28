Times узнала о захвате российского «Панциря» в Ливии и его передаче США

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования «Панцирь» (Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС)

Летом прошлого года в Ливии был захвачен российский самоходный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1», который впоследствии был передан США и доставлен на американскую авиационную базу в Германии. Об этом пишет Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, «Панцирь» был захвачен в июне во время наступления сил маршала Халифы Хафтара на Триполи. Издание утверждает, что ЗРК был взят после захвата авиабазы во время контратаки. Вместе с тем не уточняется, кто захватил ракетный комплекс. Times лишь пишет, что он был доставлен на американскую базу Рамштайн в ФРГ.

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