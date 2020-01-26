Миссия ООН сообщила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию

Миссия ООН по поддержке Ливии сообщила о продолжении поставок оружия в страну, несмотря на эмбарго, которое согласовали участники международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. Об этом говорится в заявлении миссии.

«Хрупкому перемирию угрожают продолжающийся переход иностранных боевиков, передача оружия, боеприпасов и передовых систем сторонам [конфликта в Ливии] государствами-членами», — говорится в заявлении. В сообщении отмечается, что среди поставщиков оружия в Ливию есть и те страны, которые участвовали в Берлинской конференции.

По данным миссии, за последние десять дней передача оружия, бронетехники, а также переброска бойцов и советников были замечены как на западе, так и на востоке страны. В заявлении отмечается, что нарушения эмбарго могут привести к очередной фазе активных боевых действий.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году политические элиты страны не смогли создать единый орган управления, и в стране установилось двоевластие. Восток и часть юга страны контролирует избранная в 2014 году палата представителей Ливии, которую поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. На западе Ливии власть принадлежит признанному ООН правительству национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем.