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Миссия ООН сообщила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию

Миссия ООН по поддержке Ливии сообщила о продолжении поставок оружия в страну, несмотря на эмбарго, которое согласовали участники международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. Об этом говорится в заявлении миссии.

«Хрупкому перемирию угрожают продолжающийся переход иностранных боевиков, передача оружия, боеприпасов и передовых систем сторонам [конфликта в Ливии] государствами-членами», — говорится в заявлении. В сообщении отмечается, что среди поставщиков оружия в Ливию есть и те страны, которые участвовали в Берлинской конференции.

По данным миссии, за последние десять дней передача оружия, бронетехники, а также переброска бойцов и советников были замечены как на западе, так и на востоке страны. В заявлении отмечается, что нарушения эмбарго могут привести к очередной фазе активных боевых действий.

Участники конференции по Ливии договорились о плане по урегулированию
Политика

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году политические элиты страны не смогли создать единый орган управления, и в стране установилось двоевластие. Восток и часть юга страны контролирует избранная в 2014 году палата представителей Ливии, которую поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. На западе Ливии власть принадлежит признанному ООН правительству национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем.

Ситуация в Ливии обострилась в начале апреля 2019 года, когда Хафтар возобновил попытки захвата ливийской столицы Триполи, которую контролирует ПНС.

Кирилл Семенов Внешнее примирение: какие шансы дала Ливии конференция в Берлине
Мнение

19 января в Берлине прошла международная конференция по урегулированию ливийского конфликта, в которой приняли участие представители России, стран Евросоюза, США, Великобритании, Алжира, Египта и ОАЭ. Участники согласились не оказывать поддержку сторонам конфликта, а также договорились об эмбарго на поставки оружия в Ливию. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что соблюдение эмбарго необходимо контролировать «сильнее, чем раньше».

По итогам встречи Саррадж и Хафтар согласились делегировать по пять человек в специально создаваемый военный комитет. При этом глава МИДа Сергей Лавров отметил, что организовать «устойчивый диалог» между сторонами конфликта пока не удается.

Теги: ООН, Ливия, эмбарго
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