В конгрессе США выступили против продления ДСНВ на пять лет

Майк Роджерс (Фото: Alex Brandon / AP)

Конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол и Майк Роджерс, возглавляющие комитеты по иностранным делам и делам вооруженных сил палаты представителей, раскритиковали администрацию нового президента США Джо Байдена за решение продлить с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. Их заявление опубликовано на сайте комитета по иностранным делам.

«Вызывает разочарование, что администрация Байдена упускает возможность договориться о более серьезной версии нового ДСНВ, который включал бы нестратегические ядерные вооружения, новые системы вооружений, не охваченные первоначальным договором, и усиленный режим проверок», — говорится в заявлении.

По словам конгрессменов-республиканцев, продление соглашения на пять лет в его прежнем варианте лишит США «важнейших рычагов влияния», чтобы вернуть Россию за стол переговоров.

«У администрации [Байдена] еще есть время, чтобы добиться продления договора на более короткий срок, чтобы получить время для более серьезных переговоров, и мы настоятельно призываем администрацию рассмотреть такой вариант», — заявили Маккол и Роджерс.