МИД Японии признал задержание корреспондента Kyodo в России

Дипведомство подтвердило, что журналист покинул Россию, отказавшись сообщить подробности. Kyodo утверждает, что задержанный занимался «обычной репортерской деятельностью»

Министерство иностранных дел Японии (Фото: Keiko Hiromi / AFLO / Global Look Press)

МИД Японии известно о задержании в России гражданина этой страны, сообщили ТАСС и «РИА Новости» в дипведомстве.

«Мы знаем, что 25 декабря прошлого года во Владивостоке был задержан местными властями корреспондент агентства Кyodo, у которого выяснили цели, с которыми он собирал материалы», — заявил представитель японского МИДа. Он уточнил, что 26 декабря журналист покинул Россию, но отказался раскрыть подробности.

27 января МИД России рассказал о японском поданном, который был задержан во Владивостоке при попытке получения секретных материалов. По данным ведомства, в них содержалась информация о российском военном потенциале на Дальнем Востоке. Японца предупредили о недопустимости шпионажа и дали трое суток на отъезд из России. Советнику-посланнику посольства Японии вручили ноту протеста.

Как выяснил РБК, японец имел при себе документы информационного агентства Kyodo. Информагентство позднее подтвердило, что это его журналист, который занимался «обычной репортерской деятельностью».