МИД Японии признал задержание корреспондента Kyodo в России
МИД Японии известно о задержании в России гражданина этой страны, сообщили ТАСС и «РИА Новости» в дипведомстве.
«Мы знаем, что 25 декабря прошлого года во Владивостоке был задержан местными властями корреспондент агентства Кyodo, у которого выяснили цели, с которыми он собирал материалы», — заявил представитель японского МИДа. Он уточнил, что 26 декабря журналист покинул Россию, но отказался раскрыть подробности.
27 января МИД России рассказал о японском поданном, который был задержан во Владивостоке при попытке получения секретных материалов. По данным ведомства, в них содержалась информация о российском военном потенциале на Дальнем Востоке. Японца предупредили о недопустимости шпионажа и дали трое суток на отъезд из России. Советнику-посланнику посольства Японии вручили ноту протеста.
Как выяснил РБК, японец имел при себе документы информационного агентства Kyodo. Информагентство позднее подтвердило, что это его журналист, который занимался «обычной репортерской деятельностью».