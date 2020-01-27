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У задержанного в России за шпионаж японца нашли документы агентства Kyodo

Задержанному во Владивостоке журналисту вынесли предостережение о недопустимости действий, создающих условия для шпионажа
Фото: Toru Hanai / Reuters

Задержанный в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале гражданин Японии имел журналистские документы информационного агентства Kyodo, сообщили РБК два источника в российском МИДе.

О задержании японского журналиста стало известно днем в понедельник, 27 января. По данным МИДа, иностранца задержали во Владивостоке 25 декабря, ему предъявили предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК (шпионаж).

РБК направил запросы в агентство Kyodo и официальному представителю МИДа.

В России задержали японского журналиста из-за секретных сведений
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Японцу дали трое суток на отъезд из России, он уже покинул страну.
Советника — посланника посольства Японии вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста «в связи с противоправными действиями» подданного этой страны.

25 января сообщалось, что в Японии за передачу секретной коммерческой информации сотрудникам российского торгпредства был задержан бывший сотрудник японской телекоммуникационной компании SoftBank. Что конкретно 48-летний Ютака Араки украл с серверов компании и передал представителям России, не сообщалось. Утверждалось, что доступа к конфиденциальным данным у него не было.

Агентство Nikkei сообщало, что правоохранительные органы Японии рассчитывали вызвать на допрос двух сотрудников российского торгпредства, которые якобы покупали секретные данные у сотрудника SoftBank. В посольстве в Токио, однако, такие подозрения посчитали «шпиономанией» и «присоединением Японии к модным на Западе антироссийским спекуляциям».

Авторы: Александр Атасунцев, Артем Филипенок
Теги: Япония, задержание, шпионаж
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