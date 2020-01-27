У задержанного в России за шпионаж японца нашли документы агентства Kyodo

25 января сообщалось, что в Японии за передачу секретной коммерческой информации сотрудникам российского торгпредства был задержан бывший сотрудник японской телекоммуникационной компании SoftBank. Что конкретно 48-летний Ютака Араки украл с серверов компании и передал представителям России, не сообщалось. Утверждалось, что доступа к конфиденциальным данным у него не было.

Агентство Nikkei сообщало, что правоохранительные органы Японии рассчитывали вызвать на допрос двух сотрудников российского торгпредства, которые якобы покупали секретные данные у сотрудника SoftBank. В посольстве в Токио, однако, такие подозрения посчитали «шпиономанией» и «присоединением Японии к модным на Западе антироссийским спекуляциям».