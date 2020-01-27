У задержанного в России за шпионаж японца нашли документы агентства Kyodo
Задержанный в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале гражданин Японии имел журналистские документы информационного агентства Kyodo, сообщили РБК два источника в российском МИДе.
О задержании японского журналиста стало известно днем в понедельник, 27 января. По данным МИДа, иностранца задержали во Владивостоке 25 декабря, ему предъявили предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК (шпионаж).
РБК направил запросы в агентство Kyodo и официальному представителю МИДа.
Японцу дали трое суток на отъезд из России, он уже покинул страну.
Советника — посланника посольства Японии вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста «в связи с противоправными действиями» подданного этой страны.