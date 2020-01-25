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В посольстве назвали «шпиономанией» ситуацию с торгпредством в Японии

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

В посольстве России в Японии отреагировали на расследование в отношении жителя этой страны, который подозревается в передаче секретных коммерческих данных российскому торговому представительству. Об этом сообщатся на странице дипмиссии в Facebook.

«Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании», — говорится в тексте.

По словам представителей посольства, это противоречит политике налаживания сотрудничества между странами. Отмечается, что «общение через СМИ» и «мегафонная дипломатия» уже неоднократно доказывали свою неэффективность.

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Ранее газета Mainichi со ссылкой на заявление ведомства внутренней безопасности сообщило, что в Токио был задержан 48-летний экс-сотрудник компании Softbank. По версии следствия, в феврале прошлого года он передал сотрудникам торгового представительства России конфиденциальную информацию компании. Издание также пишет, что подозреваемый признал вину и заявил, что таким образом хотел заработать денег.

По данным агентства Kyodo News, в связи с этим правоохранительные органы Японии вызвали на допрос в японский МИД двух сотрудников торгпредства, которые подозреваются в причастности к инциденту.

Теги: Посольство, шпион, Япония
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