SoftBank отреагировал на кражу секретных данных якобы в интересах России

Информация, которую, по мнению японской полиции, бывший сотрудник компании передал торгпредству России в Токио, не включала в себя сведения о клиентах и деловых партнерах. В российском посольстве подозрения назвали «шпиономанией»

Фото: Shuji Kajiyama / AP

Секретная коммерческая информация, которая была похищена у японской телекоммуникационной компании SoftBank, не была строго конфиденциальной, сообщается на ее сайте.

В заявлении компании отмечается, что украденные данные не включали в себя сведения о клиентах и деловых партнерах. Бывший сотрудник SoftBank, которого задержали по подозрению в передаче информации сотрудникам российского торгпредства в Токио, не имел права доступа к конфиденциальным данным, отмечает компания.

Также в компании заявили, что провели внутреннюю проверку и не обнаружили следов несанкционированного доступа к своим системам извне. SoftBank извинился «за причинение большого беспокойства и неудобств своим клиентам и акционерам».

Полиция считает, что 48-летний японец Ютака Араки в феврале прошлого года получил с серверов компании конфиденциальную информацию и передал ее российскому торгпредству. Как заявили в ведомстве, мужчина признал вину и объяснил свои действия желанием заработать.