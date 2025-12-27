Буданов назвал самый благоприятный период для достижения мира
Февраль 2026 года может стать наиболее благоприятным периодом для достижения мира. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Суспiльне».
Журналистка напомнила Буданову о словах, сказанных им в интервью «24 каналу» в середине ноября. Тогда глава ГУР заявил, что в начале или середине февраля 2026 года откроется «окно» для достижения мирного соглашения. Она поинтересовалась у Буданова, почему он делает именно такой прогноз.
Глава ГУР ответил, что это связано с характером боевых действий, отопительным сезоном и другими факторами.
«Расчетно это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины, чтобы чего-нибудь достичь. Это связано и с военной активностью, и с отопительным сезоном, и так далее. Очень много всего. Я просто вам в качестве вывода уже даю», — пояснил он.
Говоря о территориальном вопросе (его глава ГУР назвал основным камнем преткновения на переговорах), Буданов отметил, что он против того, чтобы отдавать земли.
«Вспомните еще раз, что я вам говорил: компромисс — это не когда один доволен, а другой расстроен. Это когда оба огорчены. Вот компромисс», — заключил он.
Урегулирование на Украине возможно в ближайшие 90 дней, считает постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявлял, что Москва готова завершить конфликт мирным путем, в том числе «при устранении первопричин, которые привели к этому кризису». Президент США Дональд Трамп, который 28 декабря примет президента Украины Владимира Зеленского, считает, что есть «хорошие шансы» на достижение мирной договоренности в ходе этой встречи.
В июне 2024 года Путин озвучил условия Москвы для прекращения огня, среди которых:
- вывод украинских войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей;
- признание этих регионов и Крыма в составе России;
- нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины;
- демилитаризация и денацификация Украины;
- отмена всех санкций, введенных против России.
Зеленский допускал проведение референдума по мирному плану и выводу войск из Донбасса. Он говорил также, что, если общество выразит недовольство, с ним будут вести диалог. Все возможные решения по территориальным вопросам будут приниматься только после консультаций с обществом — через обсуждение или референдум — и именно вопрос территорий является для Киева одной из красных линий, пояснял политик.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах