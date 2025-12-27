Буданов назвал самый благоприятный период для достижения мира

Буданов: февраль 2026 года может стать благоприятным для достижения мира

Буданов подтвердил свой прогноз, что февраль 2026 года — наиболее благоприятный период для достижения соглашения. Он связал это с характером боевых действий, отопительным сезоном и другими факторами

Кирилл Буданов (Фото: Дмитрий Ларин / Shutterstock)

Февраль 2026 года может стать наиболее благоприятным периодом для достижения мира. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Суспiльне».

Журналистка напомнила Буданову о словах, сказанных им в интервью «24 каналу» в середине ноября. Тогда глава ГУР заявил, что в начале или середине февраля 2026 года откроется «окно» для достижения мирного соглашения. Она поинтересовалась у Буданова, почему он делает именно такой прогноз.

Глава ГУР ответил, что это связано с характером боевых действий, отопительным сезоном и другими факторами.

«Расчетно это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины, чтобы чего-нибудь достичь. Это связано и с военной активностью, и с отопительным сезоном, и так далее. Очень много всего. Я просто вам в качестве вывода уже даю», — пояснил он.

Говоря о территориальном вопросе (его глава ГУР назвал основным камнем преткновения на переговорах), Буданов отметил, что он против того, чтобы отдавать земли.

«Вспомните еще раз, что я вам говорил: компромисс — это не когда один доволен, а другой расстроен. Это когда оба огорчены. Вот компромисс», — заключил он.

Урегулирование на Украине возможно в ближайшие 90 дней, считает постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявлял, что Москва готова завершить конфликт мирным путем, в том числе «при устранении первопричин, которые привели к этому кризису». Президент США Дональд Трамп, который 28 декабря примет президента Украины Владимира Зеленского, считает, что есть «хорошие шансы» на достижение мирной договоренности в ходе этой встречи.

В июне 2024 года Путин озвучил условия Москвы для прекращения огня, среди которых: вывод украинских войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей;

признание этих регионов и Крыма в составе России;

нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины;

демилитаризация и денацификация Украины;

отмена всех санкций, введенных против России.

Зеленский допускал проведение референдума по мирному плану и выводу войск из Донбасса. Он говорил также, что, если общество выразит недовольство, с ним будут вести диалог. Все возможные решения по территориальным вопросам будут приниматься только после консультаций с обществом — через обсуждение или референдум — и именно вопрос территорий является для Киева одной из красных линий, пояснял политик.