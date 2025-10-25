Буданов оценил исход конфликта с потерей территорий в обмен на мир

Буданов колеблется между двумя точками зрения: личной, что Украина не должна уступать землю, и иной, что территориальные уступки позволили бы прекратить конфликт и сократить потери от него, пишет Il Foglio

Кирилл Буданов (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине совпадает с планом многих европейских лидеров: прекратить боевые действия вдоль существующей линии фронта. Однако в Киеве существуют разные оценки насчет такого исхода, в частности, между ними колеблется руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов, передает Il Foglio.

«На этот вопрос сложно ответить, потому что его смысл почти лежит в области философии. Для меня потеря хотя бы одного квадратного миллиметра нашей земли — это плохой исход. Но если принять и другие точки зрения, то, безусловно, избавление нас от тысяч и тысяч смертей — это благо», — приводит издание его слова в интервью.

Укрепление обороны Украины отвечает интересам союзников, оно напрямую зависит от сохранения единства и коллективной и постоянной поддержки партнеров Киева, считает Буданов.

«Первое, что нам нужно, — это сохранить единство мира в нашей поддержке, и это, кстати, самое сложное. Если есть единство, то вопросы финансовой поддержки, материальной поддержки, например, техникой, и, возможно, даже прямой военной поддержки — предмет переговоров, и [они] могут быть решены; они просто трансформируются со временем», — добавил он.

Москва осуждает любую помощь Украине. Российская сторона подчеркивает, что это только затягивает конфликт.

Трамп в ночь на 20 октября обратился к России и Украине с призывом остановить конфликт, а договоренности заключить позже. Президент США считает, что завершить боевые действия хотят и российский президент Владимир Путин, и украинский лидер Владимир Зеленский. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что стремится к окончанию конфликта и готова вести переговоры с Киевом.

США в ночь на 23 октября ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний — Роснефти и ЛУКОЙЛа, после этого Трамп вновь призвал Москву к немедленному прекращению огня. Российская сторона исключала заморозку боевых действий без устранения первопричин конфликта, санкции западных стран она считает незаконными и требует их отмены.

Bloomberg писал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что ЕС и Киев совместно готовят план по прекращению конфликта из 12 пунктов. В соответствии с ним, для начала Россия и Украина должны согласиться на прекращение огня. После этого Россия должна вернуть украинских детей на родину, также будет произведен обмен пленными.

Речь идет о детях, спасенных российскими солдатами и вывезенных из зоны боевых действий, говорил в июле глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.

Украина после этого получит гарантии безопасности, средства на восстановление после конфликта и путь для быстрого вступления в Евросоюз, пишет Bloomberg.

Санкции против России, по этому плану, будут постепенно снимать, однако около $300 млрд замороженных активов Центробанка будут возвращены только после того, как Москва согласится внести вклад в восстановление Украины. Затем Москва и Киев вступят в переговоры о статусе территорий.

Санкции будут немедленно восстановлены в случае возобновления боевых действий со стороны России, уточнило агентство

Любое предложение в рамках плана, как говорили источники, потребует одобрения со стороны Вашингтона. По словам собеседников Bloomberg, собеседников, следить за реализацией плана должна комиссия по установлению мира под председательством Трампа.