Буданов оценил исход конфликта с потерей территорий в обмен на мир

Сюжет
Военная операция на Украине
Буданов колеблется между двумя точками зрения: личной, что Украина не должна уступать землю, и иной, что территориальные уступки позволили бы прекратить конфликт и сократить потери от него, пишет Il Foglio
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине совпадает с планом многих европейских лидеров: прекратить боевые действия вдоль существующей линии фронта. Однако в Киеве существуют разные оценки насчет такого исхода, в частности, между ними колеблется руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов, передает Il Foglio.

«На этот вопрос сложно ответить, потому что его смысл почти лежит в области философии. Для меня потеря хотя бы одного квадратного миллиметра нашей земли — это плохой исход. Но если принять и другие точки зрения, то, безусловно, избавление нас от тысяч и тысяч смертей — это благо», — приводит издание его слова в интервью.

Трамп заявил, что Путин хочет завершить конфликт на Украине
Политика

Укрепление обороны Украины отвечает интересам союзников, оно напрямую зависит от сохранения единства и коллективной и постоянной поддержки партнеров Киева, считает Буданов.

«Первое, что нам нужно, — это сохранить единство мира в нашей поддержке, и это, кстати, самое сложное. Если есть единство, то вопросы финансовой поддержки, материальной поддержки, например, техникой, и, возможно, даже прямой военной поддержки — предмет переговоров, и [они] могут быть решены; они просто трансформируются со временем», — добавил он.

Москва осуждает любую помощь Украине. Российская сторона подчеркивает, что это только затягивает конфликт.

Трамп в ночь на 20 октября обратился к России и Украине с призывом остановить конфликт, а договоренности заключить позже. Президент США считает, что завершить боевые действия хотят и российский президент Владимир Путин, и украинский лидер Владимир Зеленский. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что стремится к окончанию конфликта и готова вести переговоры с Киевом.

США в ночь на 23 октября ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний — Роснефти и ЛУКОЙЛа, после этого Трамп вновь призвал Москву к немедленному прекращению огня. Российская сторона исключала заморозку боевых действий без устранения первопричин конфликта, санкции западных стран она считает незаконными и требует их отмены.

Bloomberg писал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что ЕС и Киев совместно готовят план по прекращению конфликта из 12 пунктов. В соответствии с ним, для начала Россия и Украина должны согласиться на прекращение огня. После этого Россия должна вернуть украинских детей на родину, также будет произведен обмен пленными.

Речь идет о детях, спасенных российскими солдатами и вывезенных из зоны боевых действий, говорил в июле глава российской переговорной делегации Владимир Мединский.

Украина после этого получит гарантии безопасности, средства на восстановление после конфликта и путь для быстрого вступления в Евросоюз, пишет Bloomberg.

Санкции против России, по этому плану, будут постепенно снимать, однако около $300 млрд замороженных активов Центробанка будут возвращены только после того, как Москва согласится внести вклад в восстановление Украины. Затем Москва и Киев вступят в переговоры о статусе территорий.

Санкции будут немедленно восстановлены в случае возобновления боевых действий со стороны России, уточнило агентство

Любое предложение в рамках плана, как говорили источники, потребует одобрения со стороны Вашингтона. По словам собеседников Bloomberg, собеседников, следить за реализацией плана должна комиссия по установлению мира под председательством Трампа.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Кирилл Буданов Украина Военная операция на Украине
