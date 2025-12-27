 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве и области около 600 тыс. потребителей остались без света

Сюжет
Военная операция на Украине
В Киеве зафиксировано снижение давления воды, перебои с отоплением и введены экстренные отключения, на фоне чего власти изменили движение поездов метрополитена и перевели объекты жизнеобеспечения на резервное электроснабжение
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

После прогремевших взрывов в Киеве и Киевской области порядка 600 тыс. потребителей остались без электроснабжения, сообщила в телеграм-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко

«В Киеве и Киевской области энергетики восстанавливают электроснабжение для в общей сложности около 600 000 потребителей», — написала она. Премьер добавила, что объекты жизнеобеспечения Киева переведены на резервное электроснабжение.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что на правом и левом берегах украинской столицы из-за повреждений в системе энергоснабжения снизилось давление воды. По его информации, в Киеве без централизованного отопления остаются более 4 тыс. жилых домов. В Киеве применены экстренные отключения.

На фоне сложной энергетической ситуации в Киеве также изменено движение поездов метрополитена на красной линии, сообщает в телеграм-канале городская госадминистрация. Поезда курсируют на участке между станциями «Академгородок» и «Арсенальная» с интервалом около шести минут в соответствии с установленным графиком.

Киев после взрывов накрыл смог
Политика
Фото:dsns_kyiv_region / Telegram

Издание «Суспільне» со ссылкой на корреспондента ранее четыре раза сообщило о взрывах в Киеве — в 02:30, 02:58, 07:09 и 09:54 мск. Власти Киева и области предупреждали о работе ПВО. Киевская городская государственная администрация сообщила, что в результате пожаров образовался сильный смог. Около 13:10 в Киеве снова объявили воздушную тревогу. 

Минобороны России днем 27 декабря отчиталось о массированном ударе, нанесенном российскими военными, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ.

Военное ведомство неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Киев Украина вода Виталий Кличко
Материалы по теме
Киев после взрывов накрыл смог
Политика
Кличко сообщил, что почти треть Киева осталась без теплоснабжения
Политика
В Киеве прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
В Италии задержали и отпустили обвиненного в России экс-главу «Башнефти» Политика, 14:21
Российский пловец рассказал, почему заявился на «Олимпиаду на стероидах» Спорт, 14:18
Зеленский перед встречей с Трампом назвал красные линии Украины Политика, 14:16
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
В Минобороны рассказали об отражении попыток ВСУ прорваться к Купянску Политика, 14:06
От ИИ до email-ренессанса: как меняется MarTech и что ждет рынок завтра Тренды, 14:05
На скоростной трассе в Японии столкнулись 67 автомобилей. Видео Общество, 13:52
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Клуб РПЛ расторг контракты с двумя защитниками Спорт, 13:48
НАБУ сообщило о раскрытии преступной группы депутатов Верховной рады Политика, 13:47
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Экс-игрок сборной России Оздоев заявил, что чемпионат Греции сильнее РПЛ Спорт, 13:39
Депутат Рады сообщил о визите НАБУ в правительственный квартал Киева Политика, 13:38
В Киеве и области около 600 тыс. потребителей остались без света Политика, 13:26
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца февраля Экономика, 13:22