В Киеве и области около 600 тыс. потребителей остались без света

В Киеве зафиксировано снижение давления воды, перебои с отоплением и введены экстренные отключения, на фоне чего власти изменили движение поездов метрополитена и перевели объекты жизнеобеспечения на резервное электроснабжение

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

После прогремевших взрывов в Киеве и Киевской области порядка 600 тыс. потребителей остались без электроснабжения, сообщила в телеграм-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко

«В Киеве и Киевской области энергетики восстанавливают электроснабжение для в общей сложности около 600 000 потребителей», — написала она. Премьер добавила, что объекты жизнеобеспечения Киева переведены на резервное электроснабжение.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что на правом и левом берегах украинской столицы из-за повреждений в системе энергоснабжения снизилось давление воды. По его информации, в Киеве без централизованного отопления остаются более 4 тыс. жилых домов. В Киеве применены экстренные отключения.

На фоне сложной энергетической ситуации в Киеве также изменено движение поездов метрополитена на красной линии, сообщает в телеграм-канале городская госадминистрация. Поезда курсируют на участке между станциями «Академгородок» и «Арсенальная» с интервалом около шести минут в соответствии с установленным графиком.

Издание «Суспільне» со ссылкой на корреспондента ранее четыре раза сообщило о взрывах в Киеве — в 02:30, 02:58, 07:09 и 09:54 мск. Власти Киева и области предупреждали о работе ПВО. Киевская городская государственная администрация сообщила, что в результате пожаров образовался сильный смог. Около 13:10 в Киеве снова объявили воздушную тревогу.

Минобороны России днем 27 декабря отчиталось о массированном ударе, нанесенном российскими военными, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ.

Военное ведомство неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.