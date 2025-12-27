Минобороны заявило об ударах «Кинжалами» по энергообъектам Украины

Минобороны назвало целью ударов предприятия ВПК Украины и объекты инфраструктуры, «используемые в интересах ВСУ». Украинское Минэнерго сообщило, что обесточены потребители в Киевской и Черниговской областях

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российские военные нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, заявило Минобороны.

В ударе, который стал ответом «на террористические атаки Украины по гражданским объектам» в России, было задействовано высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники, сообщило ведомство.

Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В Киеве произошли взрывы, работала ПВО, сообщал мэр Виталий Кличко. Он рассказал о пострадавших и других последствиях: почти треть столицы осталась без теплоснабжения, в части районов левого берега отключили электричество. Городская администрация сообщила о пожарах и смоге.

По данным украинского Минэнерго, в результате массированной атаки по энергосистеме страны оказались обесточены потребители в Киевской и Черниговской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Польше поднимали в воздух военную авиацию и закрыли два аэропорта.