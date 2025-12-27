НАБУ сообщило о раскрытии преступной группы депутатов Верховной рады

НАБУ раскрыло преступную группу нардепов, которые голосовали в Верховной раде за деньги. В начале декабря обыски по этому делу проходили у депутата Анны Скороход. Сама она связала расследование с давлением на оппозицию

Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что совместно с Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачило «организованную преступную группу» из действующих украинских депутатов. По их данным, нардепы получали «незаконную выгоду» за голосование в Верховной раде.

В НАБУ уточнили, что детали расследования будут опубликованы позже.

Утром 27 декабря депутат Алексей Гончаренко заявлял, что в правительственный квартал въехали сотрудники НАБУ. По его словам, в ближайшие дни НАБУ и САП могут вручить подозрения нескольким нардепам от партии «Слуга народа», пойманным на получении «неформальных выплат из черной кассы».

НАБУ — это орган исполнительной власти со специальным статусом, созданный для противодействия коррупции на высшем уровне государственного управления. Бюро было создано отдельным законом в 2014 году, но начало работу в 2015-м. Расследует коррупционные преступления с участием высокопоставленных чиновников. Надзор за ведомством осуществляет САП. Дела НАБУ и САП рассматривает Высший антикоррупционный суд.

В начале декабря в НАБУ сообщили, что начали расследование против народного депутата Анны Скороход (группа в парламенте «За будущее») по обвинению в руководстве организованной преступной группой. Там уточнили, что пока проводятся первоочередные следственные действия. Дома у Скороход прошли обыски. Сама депутат назвала расследование против себя попыткой оказать давление на оппозицию и заблокировать ее политическую деятельность.

До этого САП и НАБУ опубликовало результаты операции «Мидас», которая длилась 15 месяцев и была связана с хищениями и отмыванием денег в окружении президента Владимира Зеленского. Главный фигурант — бывший коллега Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. После этого министр энергетики и министр юстиции были вынуждены уйти в отставку.

По версии ведомств, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. Участники группы, по данным следствия, получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов. Эти средства легализовывали в офисе в центре Киева. В общей сложности там было отмыто около $100 млн, утверждают следователи. Сам Миндич успел покинуть Украину, он объявлен в розыск. Зеленский ввел против него санкции.