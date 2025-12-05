 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

НАБУ заявила о разоблачении преступной группы во главе с депутатом Рады

НАБУ заявила о разоблачении преступной группы во главе с депутатом Рады Скороход
Анна Скороход
Анна Скороход (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Киеве начали расследование против народного депутата Анны Скороход (группа в парламенте «За будущее») по обвинению в руководстве организованной преступной группой, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), передает «Суспiльне».

Делом занимаются НАБУ вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), а также Службой безопасности Украины (СБУ). «Проводятся первоочередные следственные действия. Детали — позже», — сказали в НАБУ.

Дома у Скороход проходят обыски, сообщила сама депутатка в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Депутаты Рады сообщили, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку
Политика
Андрей Ермак

По словам Скороход, начавшееся расследование является давлением на оппозицию и попыткой заблокировать ее политическую деятельность.

Скороход была избрана депутатом Верховной рады девятого созыва от партии «Слуга народа» в 2019 году, но была исключена из фракции в том же году, после чего стала членом депутатской группы «За будущее».

Входит в парламентский комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. В ноябре 2019 года в Киеве задержали мужа Скороход Алексея Алякина по запросу России. Скороход связала задержание со своими политическими предпочтениями. «Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности на ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли», — сказала она.

Алякин — бывший собственник банка «Пушкино» (лицензия отозвана в 2013 году). В России он был заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

