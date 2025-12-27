Депутат Рады сообщил о визите НАБУ в правительственный квартал Киева

Фото: nabu.gov.ua

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) въезжают в правительственный квартал Киева, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале.

«Прямо сейчас сотрудники НАБУ въезжают в правительственный квартал», — написал он. Двумя часами ранее депутат заявил, что «задница приближается».

По его словам, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) могут в ближайшее время предъявить подозрения нескольким нардепам от правящей партии «Слуга народа». Гончаренко отметил, что обвинения связаны с получением неформальных выплат из «черной кассы».

Позднее НАБУ сообщило, что в результате операции под прикрытием удалось разоблачить организованную преступную группировку, в состав которой вошли действующие нардепы. Участники группировки, по версии следствия, «на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины».

Гончаренко, в свою очередь, добавил, НАБУ и САП действую в рамках расследования дела бизнесмена Тимура Миндича. «Вслед за совладельцем Миндичем может последовать и одна из звезд Квартала [95]. Я бы даже сказал — одна из Больших звезд!», — написал депутат.

В ноябре на Украине разразился масштабный коррупционный скандал. Тогда прошли обыски у бывшего коллеги президента Украины Владимира Зеленского, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. По версии антикоррупционных органов, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом», операторе трех украинских АЭС. Ее участники получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% стоимости заключаемых с ними контрактов. По данным НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в общей сложности через «так называемую прачечную» прошло около $100 млн.

Ранее «Украинская правда» сообщила, что журналисты обнаружили Миндича в Израиле. Он успел покинуть Украину за несколько часов до обысков, которые прошли в его доме 10 ноября.