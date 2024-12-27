Bild рассказала о тревоге Германии из-за незащищенности от «Орешника»

Bild: в МИД ФРГ считают, что Patriot не защитят Германию от «Орешника»

Для противодействия баллистическим ракетам, таким как «Орешник», имеющиеся у Германии комплексы Patriot не подходят, следует из секретного отчета МИД ФРГ. У Берлина вызывают тревогу планы разместить «Орешник» в Белоруссии

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Германия не защищена от российского ракетного комплекса «Орешник», считают в немецком МИДе, пишет Bild со ссылкой на внутренние документы. У Берлина вызывают тревогу, в частности, планы России разместить «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года в ответ на развертывание американских ракет в ФРГ.

По данным газеты, ведомство министра Анналены Бербок дало указание подготовить конфиденциальный внутриправительственный отчет по защите Украины и Германии от баллистических ракет совместно с бундесвером и экспертами по противовоздушной обороне (ПВО) из Минобороны.

У Германии, кроме комплексов Patriot, нет эффективного оружия против баллистических ракет, отмечает издание. Для противодействия дальнобойным баллистическим ракетам, таким как «Орешник», Patriot не подходит, следует из секретного документа. «Любой перехват будет скорее удачей», — говорится в нем.

В отчете также сообщается, что немецкое правительство решило приобрести израильский противоракетный комплекс Arrow в качестве дополнительной защиты.

МИД Германии отказался прокомментировать изданию документ.

Об «Орешнике» стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе этой ракетой по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил Владимир Путин. Это было сделано «в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия». По данным правительственного портала «Объясняем.рф», ее максимальная дальность — 5500 км, она развивает скорость до 10 Махов (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. В ядерном оснащении ракета может доставлять заряды общей мощностью 900 кт. Путин заявил, что ракета может поражать хорошо защищенные и углубленные цели, а температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов, поэтому массированное применение ракет этого типа по мощи «сопоставимо с применением ядерного оружия». Согласно официальным данным, сбить ракету можно только на начальной стадии полета, поэтому ее запускают с полигона Капустин Яр в Астраханской области. На финальной стадии, когда боевые блоки развивают максимальную скорость, перехватить ракету невозможно. Расчетное время полета «Орешника» до базы ПРО США в польском Редзиково составляет 11 минут, до авиабазы Рамштайн в Германии — 15 минут, до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — 17 минут.

10 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Москва и Минск планируют развернуть «Орешник» в республике во второй половине 2025 года. С просьбой к Путину он обратился несколькими днями ранее, на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Позднее Лукашенко заявил, что страна готова разместить не менее десяти комплексов. «Если у россиян будет желание больше разместить — мы разместим и больше», — добавил он. Накануне Путин не исключил применения «Орешника» «сегодня или завтра» в случае необходимости, но отметил, что Россия пока не спешит с этим.