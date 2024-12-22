Путин рассказал о разногласиях в Минобороны из-за разработки «Орешника»

Путин поддержал тех, кто считал, что «Орешник» надо производить и испытать в боевых условиях, и дал соответствующее указание. Он назвал создание комплекса историческим событием в ракетно-космической области

Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / ura.ru / Global Look Press)

В Министерстве обороны были разные точки зрения по поводу производства и применения ракетной системы «Орешник», сообщил репортеру ВГТРК президент Владимир Путин.

Сам Путин, по его словам, был «достаточно глубоко» погружен в тему разработки «Орешника». «В конце концов я присоединился к тем, кто считал, что его а) нужно производить — и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы — и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях», — сказал он.

Создание комплекса Путин назвал историческим событием в ракетно-космической области, отметив, что «ничего подобного никогда не происходило».

«Орешник» — единственная официально заявленная на вооружении российской армии баллистическая ракета средней дальности. Ее максимальная дальность — 5500 км, она развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. В ядерном оснащении ракета может доставлять заряды общей мощностью 900 кт. Путин заявлял, что массированное применение ракет этого типа по мощи «сопоставимо с применением ядерного оружия», «Орешник» способен поражать хорошо защищенные и углубленные цели, при этом температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов Цельсия.

21 ноября Путин сообщил о первом применении «Орешника» для удара по оборонно-промышленному объекту в Днепре. Он назвал это ответом на удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным целям в Курской и Брянской областях. Вскоре президент сообщил о начале серийного производства «Орешника» и решении отправить комплекс в Белоруссию по просьбе Александра Лукашенко.

На этой неделе во время прямой линии Путин выступил с идеей провести в Киеве «высокотехнологичную дуэль» между «Орешником» и западными силами ПВО. Так он ответил на вопрос, есть ли уязвимости у ракетной системы, о которых заявляют западные эксперты. Позднее в разговоре с Зарубиным президент сказал, что провести такую дуэль можно «и в другом месте», Россия готова «прямо сейчас». Как позже заявили в Кремле, говоря о дуэли, Путин имел в виду, что «Орешник» — «абсолютная революция» в технологиях вооружения, ракета на поколение опережает все существующее оружие, при этом не будучи ядерной.