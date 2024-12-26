Путин заявил, что Россия не спешит с применением «Орешника»

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Россия может снова применить ракетный комплекс «Орешник» в случае необходимости, но не спешит с этим, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие, мы используем такое же. Они применили пять-семь системATACMS, российская армия ответила комплексным ударом высокоточным дальнобойным оружием. Если мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим», — сказал Путин.

По его словам, у России есть системы «Орешник», но их немного.

«И мы не спешим их применять: это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач. Мы начали серийное производство, сейчас произведем должное количество и нужное нам, разместим что-то на территории Белоруссии. Мы действуем системно», — пояснил президент.

При этом он не исключил использования «Орешника» «сегодня или завтра» в случае необходимости.

Впервые о российской баллистической ракете средней дальности стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил президент. На следующий день он заявил, что у России есть запас таких ракет, готовых к применению, а их серийное производство уже организовано.

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