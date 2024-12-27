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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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В Белом доме заявили о «первичных признаках», что самолет AZAL был сбит

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Министр транспорта Азербайджана заявил, что, предварительно, самолет подвергся внешнему воздействию. Об этом же сказали и в авиакомпании. В Росавиации сообщили о плане «Ковер» в Грозном. Кремль призвал дождаться выводов следствия
Обломки пассажирского самолета &laquo;Азербайджанских авиалиний&raquo; на месте крушения недалеко от города Актау, Казахстан, 25 декабря 2024 года
Обломки пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» на месте крушения недалеко от города Актау, Казахстан, 25 декабря 2024 года (Фото: Администрация Мангистауской области / Reuters)

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США видят «первичные признаки» того, что самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), разбившийся 25 декабря в Казахстане, мог быть сбит российской системой ПВО, передает CGTN.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев со ссылкой на предварительные итоги расследования крушения сказал, что, по предварительным данным, лайнер подвергся внешнему воздействию. О «физическом и техническом внешнем вмешательстве» в пятницу сказали и в самой авиакомпании. Глава Росавиации Дмитрий Ядров в этот же день сообщил, что самолет не смог сесть в Грозном из-за тумана и плана «Ковер», который ввели из-за «террористических атак Украины».

Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный. Главное
Общество
Фото:Иса Таженбаев / ТАСС

Изначально в Росавиации и Azerbaijan Airlines связали авиакатастрофу со столкновением с птицами и призывали дождаться результатов расследования. Выжившие пассажиры рассказывали о взрыве во время полета.

«Любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. И до выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать — нужно дождаться окончания этого следствия», — заявили в Кремле.

Какие авиакомпании приостановили полеты в некоторые города России
Бизнес
Фото:Алексей Кузнецов / Shutterstock

AZAL приостановила полеты во Владикавказ, в Нижний Новгород, Саратов, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу до завершения окончательного расследования крушения.

Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился в Актау днем 25 декабря. На борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. 38 человек погибли, 29 выжили. Среди пассажиров были 16 россиян, из них семь погибли. Девятерых выживших, в том числе одного ребенка, доставили на лечение в Москву.

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авиакатастрофа Azerbaijan Airlines Джон Кирби США
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