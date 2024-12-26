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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Из Актау в Москву вылетел борт МЧС с пострадавшими при крушении Embraer

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Катастрофа самолета Баку-Грозный

Ил-76 с пострадавшими в авиакатастрофе в Казахстане самолета авиакомпании AZAL, выполняющего рейс из Баку в Грозный, вылетел в Москву, сообщило МЧС России.

«На борту — пострадавшие при крушении пассажирского авиалайнера: 9 человек, включая одного ребенка», — рассказали в ведомстве.

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МЧС Казахстан Азербайджан Актау
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