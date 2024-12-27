 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
0 

Кремль ответил на вопрос об извинениях перед Баку за упавший самолет

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Азербайджанский депутат обвинял Россию в крушении самолета Баку — Грозный и требовал извинений. Песков отказался давать комментарии до заключения Росавиации и следователей
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Расследование крушения рейса Баку — Грозный продолжается, до его окончания Кремль не будет давать оценки, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков слова депутата Нацсобрания Азербайджана Расима Мусабекова, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, видели, но еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал», — сказал он и добавил, что подобная информация может быть только от авиационного регулятора.

Так Песков ответил на вопрос о требовании извинений со стороны России в адрес Азербайджана, которое накануне выдвинул член комитета по международным отношениям Национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков, по версии которого, борт мог быть сбит на территории России.

Кремль ответил на вопрос об извинениях перед Баку за упавший самолет
Video

Депутат напомнил, что в 2020 году Азербайджан сбил российский военный вертолет во время войны в Нагорном Карабахе, после чего Баку принес извинения, пообещал привлечь виновников к ответственности и выплатил компенсации. Он подчеркнул: «Таковы цивилизованные отношения. Если работает ПВО, то аэропорт должен быть закрыт, должно быть оповещено, чтобы сюда никто не прилетал».

AZAL приостановила рейсы в семь городов России после крушения в Актау
Общество
Фото:Bruce Bennett / Getty Images

В среду, 25 декабря, неподалеку от казахстанского города Актау разбился самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. Аэропорт столицы Чечни сообщал, что лайнер из-за тумана перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. Пролетая над Каспийским морем, экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации и запросил экстренную посадку, но рухнул на землю. Всего на борту находилось 67 человек. При крушении погибли 38 из них, в том числе два члена экипажа. 25 жертв катастрофы — граждане Азербайджана, семь — России, шесть (в том числе двое детей) — Казахстана.

Кремль ответил на вопрос об извинениях перед Баку за упавший самолет

«Предварительно: после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение идти на запасной аэродром — им был выбран Актау», — заявила Росавиация вскоре после крушения.

Экипаж предпринял две попытки зайти на посадку в аэропорту Актау, при которых «наблюдались хаотичные изменения высоты судна», затем самолет отклонился в сторону береговой линии, связь с ним оборвалась, лайнер столкнулся с землей, рассказал министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

«Любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. И до выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать — нужно дождаться окончания этого следствия», — сказал Песков через день после катастрофы.

О необходимости дождаться результатов расследования сообщал и спикер сената Казахстана (верхняя палата парламента) Маулен Ашимбаев. По его словам, ни характер повреждений разбившегося лайнера, ни причины катастрофы «сейчас неизвестны», и потому версия об обстреле является спекуляцией.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США

Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Azerbaijan Airlines Азербайджан авиакатастрофа Дмитрий Песков Грозный Чечня Казахстан извинения
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Прокуроры из Азербайджана прибыли в Грозный по делу о падении Embraer
Общество
Летевший в Минводы самолет Azerbaijan Airlines вернулся в Баку
Политика
Кадры падения самолета, летевшего из Азербайджана в Чечню
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 103,3 (-0,64) Инвестиции, 04:47 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 99,23 (-0,38) Инвестиции, 04:47
Добро с кулаками. Киногерои от 90-х до наших днейРБК х Газпром-Медиа, 14:44
Студент извинился перед свердловской полицией за попытку поджечь банкоматПолитика, 14:41
Ярославский губернатор предложил ограничить продажу бензина подросткамОбщество, 14:32
Мальдивы-2024: как получить еще больше впечатлений от отпускаСтиль, 14:28
Человек – в центре: чем геологоразведка привлекает профессионаловТренды, 14:27
В Шереметьево ввели дополнительные меры безопасностиОбщество, 14:25
Фонд «Семья вместе» и «Литрес» представили новую аудиокнигуLife, 14:23
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков из-за долга за БакаеваСпорт, 14:23
НАТО нарастит присутствие в Балтийском море из-за «возможной диверсии»Политика, 14:22
На Таймыре впервые за 40 лет выловили осетра, считавшегося утраченнымОбщество, 14:19
Строим счастье: как девелоперская компания заботится о сотрудникахНедвижимость, 14:19
Новогодние с семьей: подборка маршрутов для поездок на автомобилеAutonews, 14:18
Что мотивирует IT-разработчиков создавать коллаборацииОтрасли, 14:17
Росавиация сообщила, кто принял решение сажать самолет AZAL в АктауПолитика, 14:14