Кремль ответил на вопрос об извинениях перед Баку за упавший самолет

Азербайджанский депутат обвинял Россию в крушении самолета Баку — Грозный и требовал извинений. Песков отказался давать комментарии до заключения Росавиации и следователей

Фото: Reuters

Расследование крушения рейса Баку — Грозный продолжается, до его окончания Кремль не будет давать оценки, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков слова депутата Нацсобрания Азербайджана Расима Мусабекова, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, видели, но еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал», — сказал он и добавил, что подобная информация может быть только от авиационного регулятора.

Так Песков ответил на вопрос о требовании извинений со стороны России в адрес Азербайджана, которое накануне выдвинул член комитета по международным отношениям Национального собрания Азербайджана Расим Мусабеков, по версии которого, борт мог быть сбит на территории России.

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Депутат напомнил, что в 2020 году Азербайджан сбил российский военный вертолет во время войны в Нагорном Карабахе, после чего Баку принес извинения, пообещал привлечь виновников к ответственности и выплатил компенсации. Он подчеркнул: «Таковы цивилизованные отношения. Если работает ПВО, то аэропорт должен быть закрыт, должно быть оповещено, чтобы сюда никто не прилетал».

В среду, 25 декабря, неподалеку от казахстанского города Актау разбился самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. Аэропорт столицы Чечни сообщал, что лайнер из-за тумана перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. Пролетая над Каспийским морем, экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации и запросил экстренную посадку, но рухнул на землю. Всего на борту находилось 67 человек. При крушении погибли 38 из них, в том числе два члена экипажа. 25 жертв катастрофы — граждане Азербайджана, семь — России, шесть (в том числе двое детей) — Казахстана.

«Предварительно: после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение идти на запасной аэродром — им был выбран Актау», — заявила Росавиация вскоре после крушения.

Экипаж предпринял две попытки зайти на посадку в аэропорту Актау, при которых «наблюдались хаотичные изменения высоты судна», затем самолет отклонился в сторону береговой линии, связь с ним оборвалась, лайнер столкнулся с землей, рассказал министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

«Любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. И до выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать — нужно дождаться окончания этого следствия», — сказал Песков через день после катастрофы.

О необходимости дождаться результатов расследования сообщал и спикер сената Казахстана (верхняя палата парламента) Маулен Ашимбаев. По его словам, ни характер повреждений разбившегося лайнера, ни причины катастрофы «сейчас неизвестны», и потому версия об обстреле является спекуляцией.