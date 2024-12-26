Найден второй черный ящик с разбившегося в Актау самолета
На месте крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау обнаружен второй черный ящик. Об этом, как сообщает портал Informburo.kz, рассказал на брифинге транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев.
«На месте найдены два бортовых самописца», — заявил он.
Прокурор добавил, что следственные органы ведут допросы потерпевших, сотрудников наземных служб, а также устанавливают очевидцев катастрофы.
Следователи уже изъяли записи переговоров по радиостанции.
«Осмотр места происшествия, которое составляет около 4 тыс. кв. м, почти завершен. Обеспечена охрана этой территории, всех предметов и вещественных доказательств», — уточнил Ордабаев.
Об обнаружении первого бортового самописца главный транспортный прокурор Казахстана Тимур Сулейменов сообщил накануне, вечером 25 декабря. Вице-премьер Канат Бозумбаев уточнил тогда, что бортовой самописец, найденный на месте крушения, приобщен к делу.
Авиакатастрофа произошла накануне днем. Тогда самолет, следовавший из Баку в Грозный, не смог совершить посадку в пункте назначения. Из-за тумана судно направили в Махачкалу.
По версии Росавиации, из-за столкновения со стаей птиц командир воздушного лайнера решил уйти на запасной аэродром в городе Актау в Казахстане. Неподалеку от города самолет потерпел крушение.
В авиакатастрофе погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту, в том числе два члена экипажа, 29 человек выжили, включая троих членов экипажа. Личности погибших продолжают устанавливать.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура и прервал визит в Россию. Кремль выразил соболезнования семьям погибших.
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