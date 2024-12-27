 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война с хуситами ,  
0 

Йеменские хуситы заявили об атаке по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Сюжет
Война с хуситами
Хуситы неоднократно атаковали израильскую территорию с помощью ракет и беспилотников, так как они поддерживают сектор Газа в конфликте Израиля и ХАМАС. Израиль отвечал на удары поражением целей на территории Йемена
Фото: IMAGO / Hamza Ali / Global Look Press
Фото: IMAGO / Hamza Ali / Global Look Press

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, говорится в их заявлении, распространенном телеканалом Al Masirah.

«Мы нацелились на аэропорт Бен-Гурион в Яффе [часть Тель-Авива] гиперзвуковой ракетой «Палестина-2», — сказано в сообщении.

По их данным, «ракета успешно поразила цель», был нанесен ущерб, аэропорт приостановил работу.

В Армии обороны Израиля заявили, что «одна ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена до пересечения израильской территории». The Times of Israel уточняет, что речь идет о ночном ударе, сообщений о повреждениях в аэропорту не поступало. Он приостанавливал работу на полчаса.

Хуситы также заявили об атаке беспилотника по «важному объекту» в Яффе и по судну Santa Ursula в Аравийском море.

Хуситы заявили, что это они сбили истребитель США над Красным морем
Политика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

21 декабря запущенная хуситами ракета попала в парк в Тель-Авиве. Из-за ее падения пострадали около 20 человек, еще почти столько же получили травмы, когда спешили в укрытия. Армия обороны Израиля подтверждала, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена, но попытки ее перехвата оказались безуспешны.

Хуситы наносят эти удары из-за конфликта Израиля и сектора Газа — йеменские повстанцы поддерживают палестинскую сторону.

26 декабря израильская армия сообщила, что в ответ на атаки со стороны хуситов поразила их военную инфраструктуру, расположенную на западном побережье Йемена и в центральной части страны: в аэропорту Саны, на электростанциях Хезьяз и Рас-Канатиб, в портах Ходейда, Салиф и Рас-Канатиб. Утверждается, что эти объекты используются «для контрабанды иранского оружия в регион и для въезда высокопоставленных иранских чиновников».

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США

Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Йемен Израиль Тель-Авив
Материалы по теме
Хуситы заявили, что это они сбили истребитель США над Красным морем
Политика
Нетаньяху пригрозил хуситам жесткими мерами в ответ на удары по Израилю
Политика
Хуситы сообщили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 103,3 (-0,64) Инвестиции, 04:47 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 99,23 (-0,38) Инвестиции, 04:47
Российские военные заняли села Загрызово и ИвановкаПолитика, 13:12
Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой при отказе покинуть резиденциюПолитика, 13:11
Какие важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ приняты в 2024 годуНедвижимость, 13:11
Первый раз на лыжах и сноуборде: что важно знатьPro, 13:10
Хакеры начали красть криптовалюту по приглашению в Zoom. Как это работаетКрипто, 13:08
Призер Олимпиады вернулся в «Динамо» после приостановки контрактаСпорт, 12:58
Как продать оборудование, оставить его себе и получить деньги на новоеРБК и Альфа-Лизинг, 12:56
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Прокуроры из Азербайджана прибыли в Грозный по делу о падении EmbraerОбщество, 12:52
До десяти лет тюрьмы. 7 статей, по которым чаще всего судят руководителейPro, 12:49
В Ростове разрешили учебник ОБЖ с советами девушкам о коротких юбкахОбщество, 12:47
ФСБ показала видео с готовившими теракт в Москве убитыми террористамиОбщество, 12:44
«Коммерсантъ» сообщил о росте цен на безалкогольные напитки до 15%Бизнес, 12:43
Путин выразил Моди соболезнования в связи со смертью экс-премьера ИндииПолитика, 12:40
В Госдуме предложили ввести программу по сохранению здоровья мужчинОбщество, 12:38