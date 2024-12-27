Йеменские хуситы заявили об атаке по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
Йеменские повстанцы-хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, говорится в их заявлении, распространенном телеканалом Al Masirah.
«Мы нацелились на аэропорт Бен-Гурион в Яффе [часть Тель-Авива] гиперзвуковой ракетой «Палестина-2», — сказано в сообщении.
По их данным, «ракета успешно поразила цель», был нанесен ущерб, аэропорт приостановил работу.
В Армии обороны Израиля заявили, что «одна ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена до пересечения израильской территории». The Times of Israel уточняет, что речь идет о ночном ударе, сообщений о повреждениях в аэропорту не поступало. Он приостанавливал работу на полчаса.
Хуситы также заявили об атаке беспилотника по «важному объекту» в Яффе и по судну Santa Ursula в Аравийском море.
21 декабря запущенная хуситами ракета попала в парк в Тель-Авиве. Из-за ее падения пострадали около 20 человек, еще почти столько же получили травмы, когда спешили в укрытия. Армия обороны Израиля подтверждала, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена, но попытки ее перехвата оказались безуспешны.
Хуситы наносят эти удары из-за конфликта Израиля и сектора Газа — йеменские повстанцы поддерживают палестинскую сторону.
26 декабря израильская армия сообщила, что в ответ на атаки со стороны хуситов поразила их военную инфраструктуру, расположенную на западном побережье Йемена и в центральной части страны: в аэропорту Саны, на электростанциях Хезьяз и Рас-Канатиб, в портах Ходейда, Салиф и Рас-Канатиб. Утверждается, что эти объекты используются «для контрабанды иранского оружия в регион и для въезда высокопоставленных иранских чиновников».
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