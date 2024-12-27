Йеменские хуситы заявили об атаке по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Хуситы неоднократно атаковали израильскую территорию с помощью ракет и беспилотников, так как они поддерживают сектор Газа в конфликте Израиля и ХАМАС. Израиль отвечал на удары поражением целей на территории Йемена

Фото: IMAGO / Hamza Ali / Global Look Press

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, говорится в их заявлении, распространенном телеканалом Al Masirah.

«Мы нацелились на аэропорт Бен-Гурион в Яффе [часть Тель-Авива] гиперзвуковой ракетой «Палестина-2», — сказано в сообщении.

По их данным, «ракета успешно поразила цель», был нанесен ущерб, аэропорт приостановил работу.

В Армии обороны Израиля заявили, что «одна ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена до пересечения израильской территории». The Times of Israel уточняет, что речь идет о ночном ударе, сообщений о повреждениях в аэропорту не поступало. Он приостанавливал работу на полчаса.

Хуситы также заявили об атаке беспилотника по «важному объекту» в Яффе и по судну Santa Ursula в Аравийском море.

21 декабря запущенная хуситами ракета попала в парк в Тель-Авиве. Из-за ее падения пострадали около 20 человек, еще почти столько же получили травмы, когда спешили в укрытия. Армия обороны Израиля подтверждала, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена, но попытки ее перехвата оказались безуспешны.

Хуситы наносят эти удары из-за конфликта Израиля и сектора Газа — йеменские повстанцы поддерживают палестинскую сторону.

26 декабря израильская армия сообщила, что в ответ на атаки со стороны хуситов поразила их военную инфраструктуру, расположенную на западном побережье Йемена и в центральной части страны: в аэропорту Саны, на электростанциях Хезьяз и Рас-Канатиб, в портах Ходейда, Салиф и Рас-Канатиб. Утверждается, что эти объекты используются «для контрабанды иранского оружия в регион и для въезда высокопоставленных иранских чиновников».