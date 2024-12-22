 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война с хуситами ,  
0 

Хуситы заявили, что это они сбили истребитель США над Красным морем

Сюжет
Война с хуситами
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Американский истребитель F/A-18 над Красным морем был сбит в результате операции хуситов. Об этом заявил представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы, правят на большей территории севера Йемена) Яхья Сариа в телеграм-канале.

«Вооруженные силы провели качественную операцию, применив 8 крылатых ракет и 17 беспилотных летательных аппаратов, и результатом операции стал сбитый самолет F-18», — отметил Сариа.

США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем
Политика

Ранее AP со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что истребитель с двумя пилотами на борту был сбит по ошибке дружественным огнем.

Как заявили в командовании, ракетный крейсер USS Gettysburg ошибочно открыл огонь по истребителю. Крейсер входит в состав ударной группы во главе с авианосцем USS Harry S. Truman. F/A-18 был сбит после взлета с авианосца. В это время военные США наносили удары с воздуха по объектам хуситов.

Пилотам удалось катапультироваться, один из них получил незначительные травмы.

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
хуситы Йемен США Красное море F-18
Материалы по теме
США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем
Политика
Израиль нанес удар по объектам хуситов в Йемене
Политика
Десятки людей пострадали при ракетном ударе хуситов по Тель-Авиву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Фицо объяснил встречу с Путиным реакцией на слова Зеленского про транзитПолитика, 00:32
Водитель в Петербурге сбил шесть человек у перехода и скрылсяОбщество, 00:15
Мужчину задержали за попытку поджога у отдела МВД в Тульской областиОбщество, 00:11
Трамп решил утвердить в США только два полаПолитика, 00:01
Власти вернулись к обсуждению схемы поставок газа на КамчаткуБизнес, 00:00
Из-за атаки ВСУ в Брянской области погибла женщинаОбщество, 22 дек, 23:34
В больницу после массового ДТП в Москве попали 14 человекОбщество, 22 дек, 23:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин и Фицо завершили переговорыПолитика, 22 дек, 22:56
Жительницу Петушков задержали за поджог отдела полицииОбщество, 22 дек, 22:41
Зурабишвили дала «Грузинской мечте» неделю на назначение новых выборовПолитика, 22 дек, 22:39
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 22 дек, 22:10
В Петербурге нашли мертвой мать внука актрисы Марии ШукшинойОбщество, 22 дек, 22:08
Конькобежец Кулижников заявил, что скептически отнесся к допуску ISUСпорт, 22 дек, 22:02
Песков рассказал, когда был запланирован визит Фицо в РоссиюПолитика, 22 дек, 21:58