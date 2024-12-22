Хуситы заявили, что это они сбили истребитель США над Красным морем

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Американский истребитель F/A-18 над Красным морем был сбит в результате операции хуситов. Об этом заявил представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы, правят на большей территории севера Йемена) Яхья Сариа в телеграм-канале.

«Вооруженные силы провели качественную операцию, применив 8 крылатых ракет и 17 беспилотных летательных аппаратов, и результатом операции стал сбитый самолет F-18», — отметил Сариа.

Ранее AP со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что истребитель с двумя пилотами на борту был сбит по ошибке дружественным огнем.

Как заявили в командовании, ракетный крейсер USS Gettysburg ошибочно открыл огонь по истребителю. Крейсер входит в состав ударной группы во главе с авианосцем USS Harry S. Truman. F/A-18 был сбит после взлета с авианосца. В это время военные США наносили удары с воздуха по объектам хуситов.

Пилотам удалось катапультироваться, один из них получил незначительные травмы.