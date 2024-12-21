Десятки людей пострадали при ракетном ударе хуситов по Тель-Авиву

Выпущенная хуситами ракета попала в парк в Тель-Авиве, израильская армия не смогла ее перехватить. Пострадавшие получили легкие ранения и ушибы

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Запущенная йеменскими хуситами ракета попала в парк в Тель-Авиве, сообщает The Times of Israel.

Местная служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что в результате по меньшей мере 14 человек получили легкие ранения, в основном из-за разбитого стекла. У некоторых пострадавших — ушибы, полученные, когда они спешили в укрытия.

Ynet сообщает о 16 пострадавших с легкими травмами из-за падения ракеты и 21 человек, получившем ушибы при попытке добраться безопасных мест. Издание уточняет, что инцидент произошел в районе Яффа.

Армия обороны Израиля подтвердила, что зафиксировала пуск ракеты из Йемена, но попытки ее перехвата оказались безуспешны.

Прошедшей осенью хуситы, которые выступают в поддержку палестинцев, сообщали об атаках по израильской территории с помощью гиперзвуковых ракет. 15 сентября йеменские повстанцы заявили, что ударили таким снарядом по военному объекту в районе Яффа. Ракета за 11 с половиной минут преодолела расстояние в 2040 км, уточнял представитель хуситов.

22 октября они снова заявили об ударе по военному объекту в Яффе и уточнили название ракеты — «Палестина-2». Еще об одном ударе хуситов в Тель-Авиве сообщалось 1 декабря. Тогда при атаке тоже применили «Палестину-2».

Израиль атакует йеменскую территорию. 19 декабря армия страны ударила по портам и энергетической инфраструктуре в столице Йемена Сане. Al Arabiya сообщил, что в результате ударов погибли девять человек. Семь — из-за удара по порту Салиф, а остальные — во время двух ударов по нефтеперерабатывающему заводу Рас-Исса, расположенному в западной провинции Ходейда.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил хуситов, что удары по Израилю не останутся без ответа и все, кто решит напасть на страну, заплатят высокую цену.