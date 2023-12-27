Депутат Рады назвал законопроект о мобилизации на Украине античеловечным

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Законопроект о мобилизации украинцев — «месть» тем, кто не хочет воевать, и он загоняет людей в угол, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасеву на YouTube.

«И эта месть направлена на нарушение основоположных прав и свобод», — сказал Шевченко. Он отметил, что если человек не может открыть счет в банке, получить зарплату и проводить операции с недвижимостью, то его лишили «всего-всего», что помогает ему выжить.

«Более античеловечных норм по санкциям к своим гражданам я еще в жизни не видел», — подчеркнул депутат. Он отметил, что закон предназначен для того, чтобы загнать украинцев в угол.

Мобилизация на Украине проходит с 25 февраля 2022 года. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

В конце декабря правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». Военнообязанных и резервистов, уклонившихся от службы, внесут в единый реестр должников. Им запретят выезжать за границу, проводить операции с движимым и недвижимым имуществом, приостановят выплату льгот и выдачу услуг от государства.

Законопроект снижает максимальный призывной возраст с 27 до 25 лет, после чего мужчины будут подлежать не призыву на срочную службу, а мобилизации, и исключает категорию ограниченной годности к военной службе.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минобороны просит о дополнительной мобилизации 500 тыс. человек. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опроверг его слова. «Военное командование никакого запроса не делало», — сказал он.