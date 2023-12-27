Кулеба рассказал, как Столтенберг указал ему на место «среди равных»

Глава МИДа рассказал, что на заседании в Брюсселе «по инерции» хотел сесть рядом с генсеком НАТО как гость, однако Столтенберг посадил его между представителями Турции и Великобритании в знак будущего членства его страны в блоке

Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

На заседаниях Совета Украина — НАТО место Украины теперь среди членов альянса, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, его слова приводит «Страна.ua».

Он рассказал, что на заседании в Брюсселе «по инерции» хотел сесть рядом с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом как гость, однако Столтенберг не дал ему это сделать, посадив его среди представителей натовских стран — между представителями Турции и Великобритании.

«Когда мы встречаемся со своими коллегами в формате Украина — НАТО, то наше место уже не рядом с генсеком как гостя, а в алфавитном порядке, там, где мы будем сидеть, когда станем членом НАТО, — между Турцией и Великобританией», — отметил Кулеба.

По словам главы украинского МИДа, когда он уже собирался сесть рядом с генсеком, тот его остановил и сказал: «Дмитрий, теперь твое место там, среди нас, потому что ты равный».

На сайте Североатлантического альянса говорится, что Совет НАТО — Украина, о создании которого Столтенберг объявил в июле этого года, — «это совместный орган, в котором союзники и Украина заседают как равноправные участники для развития политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и реализации устремлений Украины в отношении членства в НАТО». Первое заседание совета состоялось 12 июля в Вильнюсе на уровне глав государств и правительств, в нем участвовал украинский президент Владимир Зеленский. Создание Совета НАТО — Украина является частью пакета поддержки, направленного на сближение страны с блоком.

30 сентября президент Владимир Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Это произошло в день, когда президент России Владимир Путин подписал договоры о присоединении новых регионов.

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В ноябре Столтенберг заявил, что блок не считает возможным членство Украины, пока продолжаются военные действий. Первой задачей альянса он назвал поддержку Киева, а второй — предотвращение эскалации противостояния и перехода конфликта в полноценную войну между Россией и НАТО.

Зеленский затем не исключил, что Украина не вступит в НАТО. «Как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но...» — отметил он.

Российская сторона неоднократно заявляла, что потенциальное членство Украины в НАТО является угрозой для России, и настаивает на ее нейтральном и внеблоковом статусе.