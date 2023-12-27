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Военная операция на Украине ,  
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Кулеба рассказал, как Столтенберг указал ему на место «среди равных»

Кулеба рассказал, как генсек НАТО Столтенберг указал ему место на совете альянса
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИДа рассказал, что на заседании в Брюсселе «по инерции» хотел сесть рядом с генсеком НАТО как гость, однако Столтенберг посадил его между представителями Турции и Великобритании в знак будущего членства его страны в блоке
Дмитрий Кулеба&nbsp;и&nbsp;Йенс Столтенберг
Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

На заседаниях Совета Украина — НАТО место Украины теперь среди членов альянса, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, его слова приводит «Страна.ua».

Он рассказал, что на заседании в Брюсселе «по инерции» хотел сесть рядом с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом как гость, однако Столтенберг не дал ему это сделать, посадив его среди представителей натовских стран — между представителями Турции и Великобритании.

«Когда мы встречаемся со своими коллегами в формате Украина — НАТО, то наше место уже не рядом с генсеком как гостя, а в алфавитном порядке, там, где мы будем сидеть, когда станем членом НАТО, — между Турцией и Великобританией», — отметил Кулеба.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

По словам главы украинского МИДа, когда он уже собирался сесть рядом с генсеком, тот его остановил и сказал: «Дмитрий, теперь твое место там, среди нас, потому что ты равный».

На сайте Североатлантического альянса говорится, что Совет НАТО — Украина, о создании которого Столтенберг объявил в июле этого года, — «это совместный орган, в котором союзники и Украина заседают как равноправные участники для развития политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и реализации устремлений Украины в отношении членства в НАТО». Первое заседание совета состоялось 12 июля в Вильнюсе на уровне глав государств и правительств, в нем участвовал украинский президент Владимир Зеленский. Создание Совета НАТО — Украина является частью пакета поддержки, направленного на сближение страны с блоком.

30 сентября президент Владимир Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Это произошло в день, когда президент России Владимир Путин подписал договоры о присоединении новых регионов.

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В ноябре Столтенберг заявил, что блок не считает возможным членство Украины, пока продолжаются военные действий. Первой задачей альянса он назвал поддержку Киева, а второй — предотвращение эскалации противостояния и перехода конфликта в полноценную войну между Россией и НАТО.

Зеленский затем не исключил, что Украина не вступит в НАТО. «Как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но...» — отметил он.

Российская сторона неоднократно заявляла, что потенциальное членство Украины в НАТО является угрозой для России, и настаивает на ее нейтральном и внеблоковом статусе.

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Теги
Елена Чернышова
Дмитрий Кулеба Йенс Столтенберг НАТО Украина
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