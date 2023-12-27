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Военная операция на Украине ,  
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Генерал ВСУ предупредил об осложнении ситуации для Украины

Генерал Тарнавский: ситуация для ВСУ в 2024 году может стать сложнее
Сюжет
Военная операция на Украине
Генерал Тарнавский усомнился в тупиковом состоянии конфликта и предупредил, что Россия сделает все для срыва планов ВСУ. Он назвал российскую армию одной из сильнейших в мире
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Для украинской армии 2024 год может оказаться еще тяжелее 2023-го в связи со стремлением Киева вернуть границы к состоянию на 1991 год. Об этом в интервью Би-би-си заявил бригадный генерал Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ.

Он пояснил, что власти России в курсе этой цели Украины и приложат все усилия, чтобы помешать выполнению задачи.

«Во-первых, армия, она вне политики, вне тех разговоров, которые ведутся вокруг армии. Я не вижу проблем или каких-то столкновений между тем или иным должностным лицом. Ни меня, ни [остальных] военных это не интересует», — ответил Тарнавский на вопрос о существовании конфликта между президентом Владимиром Зеленским и главкомом Валерием Залужным.

Журналист спросил генерала, зашла ли ситуация на фронте в тупик, тот ответил, что «еще нет». «Не следует забывать, что мы противостоим одной из сильнейших армий, которая имеет свой соответствующий ресурс». — напомнил Тарнавский.

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Свой прогноз развития ситуации на поле боя дал накануне и Залужный. Он сказал, что 2024 год «должен и будет» отличаться от текущего с точки зрения военной стратегии, ВСУ планируют «действовать более эффективно и, самое главное, сохранить людей».

«Я уверен, что западные партнеры останутся рядом с нами. Что касается нужды, не зависящей от западных партнеров, соответственно, все эти потребности сформированы и находятся в Минобороны», — добавил Залужный.

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Президент Владимир Путин называл победу России неизбежной. «Здесь [в победе] нет никаких сомнений. Потому что мы защищаем свою землю, своих людей и свои ценности», — считает он. Путин призывал для достижения целей к консолидации общества.

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ВСУ Украина Александр Тарнавский Военная операция на Украине Владимир Зеленский Валерий Залужный
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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