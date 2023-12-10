Арестович не увидел позитивного сценария для Украины в 2024 году

Арестович назвал три сценария для Украины в 2024 году

Украину ожидает или прекращение огня — «не войны, но и не мира» с третьим Майданом, или военные поражения, или «сказочный вариант» с новым наступлением, считает Арестович, призывающий создать правительство национального спасения

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В наступающем 2024 году конфликт на Украине может пойти по одному из трех сценариев, заявил Rzeczpospolita бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Первый вариант предполагает, рассказал он, что Россия, США и Китай договорятся о прекращении боев, что для Украины означало бы «не война, но и не мир». Режим прекращения огня в таком случае иногда бы нарушался. Многие возвратившиеся домой военнослужащие ощутят на себе проблемы в экономике страны, столкнутся с безработицей, подсчитают соседей, которые не уходили на фронт. «Возникнут локальные конфликты, и может произойти еще один, третий Майдан, на этот раз, однако, вооруженный», — описал Арестович.

предполагает, рассказал он, что Россия, США и Китай договорятся о прекращении боев, что для Украины означало бы «не война, но и не мир». Режим прекращения огня в таком случае иногда бы нарушался. Многие возвратившиеся домой военнослужащие ощутят на себе проблемы в экономике страны, столкнутся с безработицей, подсчитают соседей, которые не уходили на фронт. «Возникнут локальные конфликты, и может произойти еще один, третий Майдан, на этот раз, однако, вооруженный», — описал Арестович. При втором варианте , как он считает, боестолкновения продолжатся при поддержке Запада, но украинская армия потерпит поражение на нескольких участках фронта. «Тогда мы начнем вцепляться друг другу в глотки, искать виновных», — предупредил Арестович и добавил, что все это будет происходить в условиях военного положения.

, как он считает, боестолкновения продолжатся при поддержке Запада, но украинская армия потерпит поражение на нескольких участках фронта. «Тогда мы начнем вцепляться друг другу в глотки, искать виновных», — предупредил Арестович и добавил, что все это будет происходить в условиях военного положения. Третий вариант Арестович обозначил как «сказочный, из области фантастики». «Запад вдруг опомнится, передаст нам огромное количество оружия и другой помощи. Тогда мы перейдем в наступление. Но, честно говоря, я не вижу позитивного сценария для Украины в 2024 году», — признался он.

Арестович выступил за проведение выборов, несмотря на запрет электорального процесса при военном положении. Он выразил уверенность, что «Зеленский может все» в этом вопросе, поскольку его партия «Слуга народа» контролирует Верховную раду и в силах добиться изменения Основного закона, либо президент может на время голосования приостановить военное положение, введя режим чрезвычайной ситуации, а украинцы бы проголосовали через специальный электронный сервис. Арестович напомнил, что президент США Авраам Линкольн провел выборы, когда шла Гражданская война.

«Однако я не знаю, изменят ли что-нибудь выборы. Общество живет преувеличенными ожиданиями и верой в то, что мы вернем границы 1991 года. Однако уже пять месяцев мы не можем вернуть Токмак, который находится в 18 километрах от линии фронта», — продолжил он и признался, что не верит в выход на границы 1991 года.

Арестович предложил относиться к Донбассу, Крыму, Запорожской и Херсонской областям так же, как Южная Корея — к территориям Северной, либо как когда-то ФРГ к ГДР. По его мнению, Киеву надо «признать, что мы не отдадим свои территории, но на данном этапе мы не готовы вернуть их военным путем» и нарастить военное сотрудничество с западными странами, чтобы «не допустить великой войны», если Россия продолжит наступать.

«Если все говорят, что выборов нет, тогда нужно создавать правительство национального спасения, куда набирать технократов во все ведомства», — предложил Арестович в интервью Postimees.

Власти Украины требуют возвращения границ 1991 года, однако российская сторона отвергает инициативы, которые не учитывают «реалии на земле» и присоединение Донбасса, Крыма, Запорожской и Херсонской областей к России.



Президент России Владимир Путин отмечал в ноябре, что прежде страны Запада планировали победить российские войска «на поле боя», но «теперь уже по-другому поют, по-другому говорят».

«Для нас главное — достичь наших целей. Конечно, предпочтительней достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. И когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.

