Арестович назвал три сценария для Украины в 2024 году
В наступающем 2024 году конфликт на Украине может пойти по одному из трех сценариев, заявил Rzeczpospolita бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
- Первый вариант предполагает, рассказал он, что Россия, США и Китай договорятся о прекращении боев, что для Украины означало бы «не война, но и не мир». Режим прекращения огня в таком случае иногда бы нарушался. Многие возвратившиеся домой военнослужащие ощутят на себе проблемы в экономике страны, столкнутся с безработицей, подсчитают соседей, которые не уходили на фронт. «Возникнут локальные конфликты, и может произойти еще один, третий Майдан, на этот раз, однако, вооруженный», — описал Арестович.
- При втором варианте, как он считает, боестолкновения продолжатся при поддержке Запада, но украинская армия потерпит поражение на нескольких участках фронта. «Тогда мы начнем вцепляться друг другу в глотки, искать виновных», — предупредил Арестович и добавил, что все это будет происходить в условиях военного положения.
- Третий вариант Арестович обозначил как «сказочный, из области фантастики». «Запад вдруг опомнится, передаст нам огромное количество оружия и другой помощи. Тогда мы перейдем в наступление. Но, честно говоря, я не вижу позитивного сценария для Украины в 2024 году», — признался он.
Арестович выступил за проведение выборов, несмотря на запрет электорального процесса при военном положении. Он выразил уверенность, что «Зеленский может все» в этом вопросе, поскольку его партия «Слуга народа» контролирует Верховную раду и в силах добиться изменения Основного закона, либо президент может на время голосования приостановить военное положение, введя режим чрезвычайной ситуации, а украинцы бы проголосовали через специальный электронный сервис. Арестович напомнил, что президент США Авраам Линкольн провел выборы, когда шла Гражданская война.
«Однако я не знаю, изменят ли что-нибудь выборы. Общество живет преувеличенными ожиданиями и верой в то, что мы вернем границы 1991 года. Однако уже пять месяцев мы не можем вернуть Токмак, который находится в 18 километрах от линии фронта», — продолжил он и признался, что не верит в выход на границы 1991 года.
Арестович предложил относиться к Донбассу, Крыму, Запорожской и Херсонской областям так же, как Южная Корея — к территориям Северной, либо как когда-то ФРГ к ГДР. По его мнению, Киеву надо «признать, что мы не отдадим свои территории, но на данном этапе мы не готовы вернуть их военным путем» и нарастить военное сотрудничество с западными странами, чтобы «не допустить великой войны», если Россия продолжит наступать.
«Если все говорят, что выборов нет, тогда нужно создавать правительство национального спасения, куда набирать технократов во все ведомства», — предложил Арестович в интервью Postimees.
Власти Украины требуют возвращения границ 1991 года, однако российская сторона отвергает инициативы, которые не учитывают «реалии на земле» и присоединение Донбасса, Крыма, Запорожской и Херсонской областей к России.
Президент России Владимир Путин отмечал в ноябре, что прежде страны Запада планировали победить российские войска «на поле боя», но «теперь уже по-другому поют, по-другому говорят».
«Для нас главное — достичь наших целей. Конечно, предпочтительней достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. И когда Запад и украинцы отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.