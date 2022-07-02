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Немецкий министр заявила, что «не позволит Путину забрать Чехова»

Русские художники нередко пытаются сохранить «последнее пространство свободы», поэтому бойкотировать русскую культуру «совершенно неправильно», отметила немецкий министр Клаудия Рот
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бойкот всей русской культуры является «совершенно неправильным», в обществе ведутся дискуссии по этому поводу, однако русские художники нередко пытаются сохранить «последнее пространство свободы», заявила государственный министр, федеральный уполномоченный по культуре и средствам массовой информации Клаудия Рот в интервью Augsburger Allgemeine Zeitung.

«Такая великая русская культура, будь то музыка, будь то литература, будь то Антон Чехов. Я не позволю [президенту Владимиру] Путину забрать у меня Чехова!», — сказала она.

Рот напомнила, что недавно в земле Северный Рейн-Вестфалия запретил молодежному оркестру играть музыку композитора Петра Чайковского. Как писала газета Kölner Stadt-Anzeiger, под запретом для публичных репетиций концерта оказались 2-я и 3-я симфонии русского композитора, такое решение принял мэр Линдлара Георг Людвиг.

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В апреле омбудсмен ФРГ по правам человека Луизе Амтсберг заявила, что русское искусство и культура не должны подвергаться гонениям из-за конфликта на Украине.  «Считаю совершенно неправильным, что магазины, судя по всему, убирают с полок произведения Достоевского и Толстого», — сказала она.

Амтсберг подчеркнула, что также неправильно относиться к русским с «какой-то враждебностью» или «обвинять их в войне».

После начала военной спецоперации России на Украине ряд деятелей культуры столкнулись с отменой своих выступлений или отказами от сотрудничества. В начале марта Баварская государственная опера прекратила работать с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым. Гергиев также лишился поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

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Министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский говорил, что культура России должна сейчас исчезнуть из публичного пространства. Он указал, что сейчас не время для русского балета и не сезон для постановок по Чехову или Пушкину.

Президент России Владимир Путин отмечал, что на Западе развивается прогрессирующая дискриминация всего, что связано с Россией. «Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова», — говорил глава государства. По его словам, в последний раз такую массовую кампанию против культуры проводили нацисты в Германии.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Виктория Тютина Виктория Тютина
Германия Антон Чехов культура русская литература бойкот санкции
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