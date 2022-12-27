Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
До -35% на подписку в подарок
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 72,62 (-0,42) Инвестиции, 26 дек, 20:36
Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 68,45 (-0,23) Инвестиции, 26 дек, 20:36
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 06:08
Эксперты АКРА предсказали банкам прибыль, несмотря на кризис Финансы, 06:00
ОАК получит около ₽900 млн на разработку широкофюзеляжного самолета Бизнес, 05:54
Лавров заявил об угрозе «устранения» президента со стороны США Политика, 05:30
WSJ сообщила о начале «эры дорогих лекарств» Общество, 05:15
Послу поручили заняться восстановлением прав на недвижимость в Германии Политика, 04:50
«Коммерсантъ» назвал причину объявления в розыск Дмитрия Давыдова Политика, 04:39
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Маск назвал «эпичными» прогнозы Медведева на 2023 год Политика, 03:55
Лавров обвинил Киев в стремлении «столкнуть лбами» Россию и НАТО Политика, 03:46
Улучшения на российских курортах заметили треть россиян Общество, 03:00
Советник Пенса опроверг подачу им заявки на участие в выборах США Политика, 02:54
В Макеевке сообщили о гибели семьи из восьми человек после расстрела Политика, 02:53
ГИБДД зафиксировала резкое сокращение самого массового вида нарушений Общество, 02:21
Зеленский назвал ситуацию в Донбассе тяжелой и мучительной Политика, 02:08
Политика ,  
0 

Лавров заявил об угрозе «устранения» президента со стороны США

Лавров: «неназванные лица» в Пентагоне угрожают «физическим устранением» президента
Глава МИД отреагировал на статью Newsweek, в которой со ссылкой на источники говорилось о возможной реакции США на применение Москвой ядерного оружия. Путин ранее подчеркивал, что Россия рассматривает его как средство защиты
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Некоторые заявления представителей Минобороны США можно расценивать как угрозу для России и президента Владимира Путина, заявил в интервью ТАСС глава МИД Сергей Лавров.

По словам Лаврова, «некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар». «По сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», — считает министр.

Глава МИДа не уточнил, кого именно имеет в виду. Однако в конце сентября в журнале Newsweek вышла статья, авторы которой сообщали со ссылкой на военные источники, что США рассматривают возможные варианты ответа в случае применения Россией ядерного оружия. Один из них, по словам собеседников, подразумевает «обезглавливающий удар» по Кремлю.

Лавров заявил, что «если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов». В российском посольстве, комментируя статью Newsweek, выразили надежду, что «подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США». В противном случае, указали дипломаты, «на горизонте замаячил Карибский кризис 2.0». Представители посольства предупредили о катастрофических последствиях любого военного столкновения ядерных держав.

Тему возможного применения Россией ядерного оружия на Западе стали обсуждать после слов Путина, прозвучавших 21 сентября, когда он объявил о частичной мобилизации. Президент обвинил западные страны в «ядерном шантаже». «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф», — сказал он тогда. После этого Вашингтон предупредил Россию о катастрофических последствиях применения ядерного вооружения и пообещал «решительно ответить» вместе с союзниками. Politico писала, что США усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями. В Пентагоне при этом заявили, что не видят чего-либо, указывающего на готовность России использовать ядерное оружие.

7 декабря Путин сказал, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, стратегия его применения «настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара». Согласно основам госполитики в области ядерного сдерживания, есть четыре условия для использования Москвой ядерного оружия: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или союзников; применение оружия массового поражения по территориям России; воздействие на критически важные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России, при которой под угрозу поставлено само существование государства.

Читайте на РБК Pro
Как выйти из любого конфликта: полезный инструмент и 8 приемов
Ошибка нерезидента: как российские компании запрещают работу из-за рубежа
Профессии с «быстрым входом» и карьерным ростом: пять примеров
Лучшая возможность за десять лет: какие активы советует JPMorgan в 2023-м
Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Лавров Пентагон ядерное оружие

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Материалы по теме
Путин назвал ядерную триаду главной гарантией суверенитета России
Политика
Минобороны КНР обвинило США в снижении порога применения ядерного оружия
Политика
Путин заявил о нарастании угрозы ядерной войны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter