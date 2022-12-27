Лавров заявил об угрозе «устранения» президента со стороны США

Глава МИД отреагировал на статью Newsweek, в которой со ссылкой на источники говорилось о возможной реакции США на применение Москвой ядерного оружия. Путин ранее подчеркивал, что Россия рассматривает его как средство защиты

Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Некоторые заявления представителей Минобороны США можно расценивать как угрозу для России и президента Владимира Путина, заявил в интервью ТАСС глава МИД Сергей Лавров.

По словам Лаврова, «некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар». «По сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», — считает министр.

Глава МИДа не уточнил, кого именно имеет в виду. Однако в конце сентября в журнале Newsweek вышла статья, авторы которой сообщали со ссылкой на военные источники, что США рассматривают возможные варианты ответа в случае применения Россией ядерного оружия. Один из них, по словам собеседников, подразумевает «обезглавливающий удар» по Кремлю.

Лавров заявил, что «если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов». В российском посольстве, комментируя статью Newsweek, выразили надежду, что «подобные бредовые рассуждения не отражают официальную позицию военного ведомства США». В противном случае, указали дипломаты, «на горизонте замаячил Карибский кризис 2.0». Представители посольства предупредили о катастрофических последствиях любого военного столкновения ядерных держав.

Тему возможного применения Россией ядерного оружия на Западе стали обсуждать после слов Путина, прозвучавших 21 сентября, когда он объявил о частичной мобилизации. Президент обвинил западные страны в «ядерном шантаже». «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф», — сказал он тогда. После этого Вашингтон предупредил Россию о катастрофических последствиях применения ядерного вооружения и пообещал «решительно ответить» вместе с союзниками. Politico писала, что США усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями. В Пентагоне при этом заявили, что не видят чего-либо, указывающего на готовность России использовать ядерное оружие.

7 декабря Путин сказал, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, стратегия его применения «настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара». Согласно основам госполитики в области ядерного сдерживания, есть четыре условия для использования Москвой ядерного оружия: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или союзников; применение оружия массового поражения по территориям России; воздействие на критически важные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России, при которой под угрозу поставлено само существование государства.