Советник Пенса опроверг подачу им заявки на участие в выборах США

Советник Пенса заявил, что бывший вице-президент не подавал заявку на участие в выборах

Бывший вице-президент США Майк Пенс не подавал документы на выдвижение своей кандидатуры для участия в выборах главы государства в 2024 году. Об этом в Twitter сообщил его советник Дэвин О'Малли.

Вечером 26 декабря заявка Пенса на участие в выборах появилась на сайте американской Федеральной избирательной комиссии; о подаче им документов также написало британское издание Sky News.

Пенс занимал должность вице-президента, когда главой государства был Дональд Трамп, в 2017–2021 годах. 20 января прошлого года, после вступления в должность нынешнего президента Джо Байдена, он сложил с себя полномочия. Новым вице-президентом стала Камала Харрис.

15 ноября Трамп объявил, что будет участвовать в выборах 2024 года. В случае победы он пообещал реформировать американскую избирательную систему. Пенс счел, что Трамп — не лучший кандидат от республиканцев, и не исключил, что сам пойдет на выборы. Он пообещал проинформировать о своем решении.

Байден пока не решил, будет ли он баллотироваться. Но, по данным WSJ, его команда начала подготовку к кампании - советники обсуждают, где будет расположен будущий предвыборный штаб и кто станет его ключевыми сотрудниками.