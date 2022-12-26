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На границе Сербии и Косово произошла стрельба близ патруля НАТО

Огонь открыли неподалеку от патруля сил НАТО, никто не пострадал. Глава сербского генштаба после встречи с президентом направился на границу с Косово, отметив необходимость присутствия в этом районе сербской армии
Фото: Ferdi Limani / Getty Images
Фото: Ferdi Limani / Getty Images

В районе города Зубин-Поток на границе Сербии и частично признанной республики Косово неизвестные открыли стрельбу, пишет Reuters со ссылкой на заявление международных сил под руководством НАТО, отвечающих за обеспечение стабильности в Косово (KFOR).

Огонь открыли рядом с патрулем военных альянса, никто не пострадал, в KFOR не уточнили, кто вел огонь. Сербское издание Kurir уточняет, что выстрелы прозвучали в 19:45 по местному времени (21:45 мск), очевидец подтвердил газете, что никто не пострадал. Сербский портал Politika при этом пишет, что огонь вел албанский спецназ, попытавшийся разобрать баррикады возле Зубин-Потока.

Сербский президент Александр Вучич провел встречу с премьером Аной Брнабич и военным руководством, после чего глава генштаба республики генерал Милан Мойсилович срочно выехал в Рашку — город на границе Сербии и Косово. Он назвал ситуацию сложной и требующей присутствия сербских военных на границе с частично признанной республикой. «Задачи, которые мы с сербской армией получили, четкие, четкие и будут полностью выполнены», — подчеркнул Мойсилович.

Ситуация в Косово начала обостряться в связи с требованием косовских властей ездить на территории республики только с местными номерами, а не с сербскими. В ноябре местные власти пообещали штрафовать за использование сербских номеров. На севере Косово, где в основном проживают сербы, появились баррикады, а местные жители начали перекрывать дороги к погранпунктам.

В середине декабря косовские власти потребовали от KFOR убрать баррикады, премьер Альбин Курти не исключил, что силовики Косово могут демонтировать заграждения самостоятельно. В Евросоюзе заявил о необходимости убрать баррикады силами протестующих.

«Для нас самое главное — обеспечить интересы сербов. И мы за то, чтобы сторонами предпринимались усилия мирного характера», — подчеркнули в Кремле. В российском МИДе пообещали продолжить помогать Сербии отстаивать свои национальные интересы в вопросе Косово.

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