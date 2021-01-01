В Москве пообещали «должную реакцию» на попытки говорить с Россией силой

Замминистра обороны счел нарушением Устава ООН слова главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией нужно вести диалог с позиции силы

Александр Фомин (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press)

Призыв вести разговор с Россией с позиции силы — это прямое нарушение Устава ООН, заявил в интервью «Российской газете» замглавы Минобороны Александр Фомин.

«Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией с позиции силы», — сказал он и пообещал, что эти действия «не останутся без должной ответной реакции».

Россия является сторонницей того, чтобы решать сложные проблемы за столом переговоров, добавил Фомин. Замглавы Минобороны сообщил о готовности Москвы вести диалог с другими странами с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Фомин обратил внимание на «агрессивную риторику» со стороны США и их союзников по НАТО в отношении России и рост военной активности у границ страны. Он заявил также, что Запад игнорирует инициативы Москвы о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия — НАТО.