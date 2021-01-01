В Москве пообещали «должную реакцию» на попытки говорить с Россией силой

По словам замминистра, в этом году из-за роста активности НАТО у российских границ возникали ситуации, способные привести к серьезным инцидентам, а избежать их удалось благодаря профессионализму российских летчиков и моряков. В частности, заявил Фомин, в преддверии празднования Дня Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей НАТО, в августе и сентябре вблизи российской границы зафиксировали более 15 полетов американских бомбардировщиков В-52Н и В-1В, а в октябре эсминец ВМС Великобритании Dragon прошел через территориальные воды России в районе мыса Херсонес.
В ноябре о необходимости вести с Россией переговоры по вопросу разоружения с позиции силы заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Выступая в бундестаге, она обратила внимание на то, что российская сторона стала вкладывать большие средства в модернизацию собственного вооружения: «У них есть новое оружие, и угроза стала намного более очевидной».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра, заявила, что Берлин не сможет вести диалог с Москвой с позиции силы, поскольку Германия в вопросах безопасности зависит от США. Выступление Крамп-Карренбауэр раскритиковал и ее российский коллега Сергей Шойгу, сравнив его с «выступлением ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы». Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, реагируя на заявление главы Минобороны Германии, отметил, что все действия России связаны с защитой и страна не собирается ни на кого нападать.
В начале декабря Североатлантический альянс представил стратегический отчет, в котором говорится, что Россия регулярно проводит «устрашающие военные операции в непосредственной близости от стран — участниц НАТО», а также «стремится к гегемонии над бывшими советскими республиками». Российская сторона, в свою очередь, считает, что угроза для Москвы исходит от расширения НАТО.