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Политика ,  
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В Москве пообещали «должную реакцию» на попытки говорить с Россией силой

Замминистра обороны счел нарушением Устава ООН слова главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией нужно вести диалог с позиции силы
Александр Фомин
Александр Фомин (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press)

Призыв вести разговор с Россией с позиции силы — это прямое нарушение Устава ООН, заявил в интервью «Российской газете» замглавы Минобороны Александр Фомин.

«Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией с позиции силы», — сказал он и пообещал, что эти действия «не останутся без должной ответной реакции».

Россия является сторонницей того, чтобы решать сложные проблемы за столом переговоров, добавил Фомин. Замглавы Минобороны сообщил о готовности Москвы вести диалог с другими странами с соблюдением принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Захарова заявила о невозможности Германии говорить с позиции силы
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Фомин обратил внимание на «агрессивную риторику» со стороны США и их союзников по НАТО в отношении России и рост военной активности у границ страны. Он заявил также, что Запад игнорирует инициативы Москвы о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия — НАТО.

По словам замминистра, в этом году из-за роста активности НАТО у российских границ возникали ситуации, способные привести к серьезным инцидентам, а избежать их удалось благодаря профессионализму российских летчиков и моряков. В частности, заявил Фомин, в преддверии празднования Дня Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей НАТО, в августе и сентябре вблизи российской границы зафиксировали более 15 полетов американских бомбардировщиков В-52Н и В-1В, а в октябре эсминец ВМС Великобритании Dragon прошел через территориальные воды России в районе мыса Херсонес.

В ноябре о необходимости вести с Россией переговоры по вопросу разоружения с позиции силы заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Выступая в бундестаге, она обратила внимание на то, что российская сторона стала вкладывать большие средства в модернизацию собственного вооружения: «У них есть новое оружие, и угроза стала намного более очевидной».

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Шойгу назвал слова министра обороны Германии о России нападками школьницы
Политика
Сергей Шойгу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра, заявила, что Берлин не сможет вести диалог с Москвой с позиции силы, поскольку Германия в вопросах безопасности зависит от США. Выступление Крамп-Карренбауэр раскритиковал и ее российский коллега Сергей Шойгу, сравнив его с «выступлением ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы». Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, реагируя на заявление главы Минобороны Германии, отметил, что все действия России связаны с защитой и страна не собирается ни на кого нападать.

В начале декабря Североатлантический альянс представил стратегический отчет, в котором говорится, что Россия регулярно проводит «устрашающие военные операции в непосредственной близости от стран — участниц НАТО», а также «стремится к гегемонии над бывшими советскими республиками». Российская сторона, в свою очередь, считает, что угроза для Москвы исходит от расширения НАТО.

Автор
Наталия Анисимова
Минобороны Германия
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