Захарова заявила о невозможности Германии говорить с позиции силы

Берлин, несмотря на призыв главы министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, не может вести диалог с Москвой с позиции силы, поскольку собственные военные возможности Германии ограничены, и в этом плане она полностью зависит от США. Об этом написала в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее Крамп-Карренбауэр обратила внимание на то, что в последнее время Россия вкладывает большие средства в модернизацию собственного вооружения, из-за чего российская угроза стала «более явственной». Министр призвала вести с Россией переговоры о разоружении с позиции силы.

«Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции — «зависимой страны в сфере безопасности». <...> О какой «позиции силы» тогда может идти речь? Явно не о собственной», — отметила Захарова.

Представитель МИД России сообщила, что Германия в военной сфере абсолютно несостоятельна без США, уточнив, что это было признано самой Крамп-Карренбауэр.