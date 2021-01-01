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Политика ,  
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Захарова заявила о невозможности Германии говорить с позиции силы

Берлин, несмотря на призыв главы министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, не может вести диалог с Москвой с позиции силы, поскольку собственные военные возможности Германии ограничены, и в этом плане она полностью зависит от США. Об этом написала в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее Крамп-Карренбауэр обратила внимание на то, что в последнее время Россия вкладывает большие средства в модернизацию собственного вооружения, из-за чего российская угроза стала «более явственной». Министр призвала вести с Россией переговоры о разоружении с позиции силы.

«Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции — «зависимой страны в сфере безопасности». <...> О какой «позиции силы» тогда может идти речь? Явно не о собственной», — отметила Захарова.

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Представитель МИД России сообщила, что Германия в военной сфере абсолютно несостоятельна без США, уточнив, что это было признано самой Крамп-Карренбауэр.

«В том, что касается политики безопасности, мы остаемся зависимыми от США и должны в будущем как европейцы сами делать то, что до сих пор за нас делали американцы», — заявила в ноябре германский министр. В то же время она сказала, что гарантировать безопасность и стабильность в Европе без НАТО и США невозможно.

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По словам Захаровой, на территории Германии дислоцирован один из самых больших американских зарубежных контингентов. В других странах Европы, за исключением Японии военное присутствие США в разы меньше. Кроме того, как указала Захарова, в Германии расположена часть ядерных арсеналов Пентагона. Представитель российского МИД отметила, что вся эта сила не принадлежит Берлину и свидетельствует о его зависимости.

И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в сентябре заявил, что российская агрессия сейчас главным образом направлена на ЕС. «Мы не должны забывать, что Европа также является центральным направлением текущей российской политики, ее агрессии и влияния», — сообщил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в июле сказал, что осле окончания холодной войны в Европе «нет никаких очевидных опасностей и угроз реальных, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно».

Мария Захарова МИД Германия
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