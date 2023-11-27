«Скифское золото» привезли на Украину

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«Скифское золото» из крымских музеев, отправившееся в голландский музей до присоединения полуострова к России и так и не вернувшееся в Крым, привезли в Киево-Печерскую лавру, сообщает украинская таможня.

«Прямо сейчас грузовик с 2 694 кг культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», въехал на территорию Киево-Печерской Лавры, где в казне Национального музея Украины киевские таможенники сделают идентификацию сокровищ», — говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Скифское золото — коллекция из 2 тыс. экспонатов. Четыре крымских музея передали ее для выставки «Крым — золотой остров в Черном море» нидерландскому музею Алларда Пирсона в феврале 2014 года.

О том, что музей Алларда Пирсона передаст коллекцию Украине, украинское Министерство культуры и информационной политики сообщило 22 ноября. Ведомство отметило, что музей не станет взыскивать с Киева стоимость девятилетнего хранения экспонатов.

Окружной суд Амстердама решил передать коллекцию Украине в 2016 году. Россия дважды пыталась оспорить это решение, но суд постановил, что артефакты принадлежат Украине.

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