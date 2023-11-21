Белый дом исключил отказ от технологий SpaceX из-за постов Маска
Власти США не планируют отказываться от технологий американской компании SpaceX из-за обвинений ее основателя Илона Маска в антисемитизме, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в Белом доме, трансляция шла на Youtube-канале американской администрации.
«Я не знаю о каких-либо попытках это сделать», — ответил он на вопрос о планах американской администрации отказаться от технологий компании или найти им замену. — «Партнерство между государственным и частным сектором приносит реальную пользу, когда речь идет об угрозах и вызовах национальной безопасности. Частный сектор предлагает инновации, от которых было бы глупо отказываться», — добавил он.
Высказывания Маска вызывают озабоченность у американской администрации, подчеркнул Кирби.
Ранее, 17 ноября, Маск публично поддержал пост пользователя принадлежащей ему социальной сети X (ранее — Twitter), где говорилось, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым людям». «Вы на самом деле говорите правду», — прокомментировал он эту публикацию.
Затем бизнесмен написал серию твитов, где выделил Антидиффамационную лигу — американскую неправительственную организацию, противостоящую антисемитизму и другим формам нетерпимости к евреям, заявив, что она «пропагандирует расизм в отношении белых людей».
На фоне этих событий Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures, Apple и другие компании приостановили размещение рекламы в Х.
Сам Маск назвал обвинения в антисемитизме в свой адрес «далекими от реальности» и пригрозил «термоядерным» судебным иском проекту Media Matters, который обвинил его в поддержке «пагубной антисемитской теории заговора».
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами