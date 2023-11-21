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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
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Белый дом исключил отказ от технологий SpaceX из-за постов Маска

Белый дом исключил отказ от технологий SpaceX из-за антисемитских постов Маска

Власти США не планируют отказываться от технологий американской компании SpaceX из-за обвинений ее основателя Илона Маска в антисемитизме, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в Белом доме, трансляция шла на Youtube-канале американской администрации.

«Я не знаю о каких-либо попытках это сделать», — ответил он на вопрос о планах американской администрации отказаться от технологий компании или найти им замену. — «Партнерство между государственным и частным сектором приносит реальную пользу, когда речь идет об угрозах и вызовах национальной безопасности. Частный сектор предлагает инновации, от которых было бы глупо отказываться», — добавил он.

Илон Маск назвал «далекими от правды» обвинения в антисемитизме
Политика
Илон Маск

Высказывания Маска вызывают озабоченность у американской администрации, подчеркнул Кирби.

Ранее, 17 ноября, Маск публично поддержал пост пользователя принадлежащей ему социальной сети X (ранее — Twitter), где говорилось, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым людям». «Вы на самом деле говорите правду», — прокомментировал он эту публикацию.

Затем бизнесмен написал серию твитов, где выделил Антидиффамационную лигу — американскую неправительственную организацию, противостоящую антисемитизму и другим формам нетерпимости к евреям, заявив, что она «пропагандирует расизм в отношении белых людей».

На фоне этих событий Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures, Apple и другие компании приостановили размещение рекламы в Х.

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Сам Маск назвал обвинения в антисемитизме в свой адрес «далекими от реальности» и пригрозил «термоядерным» судебным иском проекту Media Matters, который обвинил его в поддержке «пагубной антисемитской теории заговора».

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года

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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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