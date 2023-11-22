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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Маск пообещал, что ХАМАС не получит пожертвования со стороны X Corp.

Илон Маск: ХАМАС не получит средства, пожертвованные со стороны X Corp.
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Компания X Corp. проследит за тем, чтобы направленные ею средства больницам Израиля и международным гуманитарным организациям, работающим в секторе Газа, не получили боевики ХАМАС. Об этом сообщил владелец компании Илон Маск

Один из пользователей соцсети X (раннее Twitter), комментируя планы Х Corp. направить средства на помощь израильтянам и палестинцам, спросил: «Откуда ты знаешь, что деньги не попадут в руки ХАМАС?» «Мы проследим за тем, чтобы средства были потрачены и получены Красным Крестом и Красным Полумесяцем», — ответил Маск. Он добавил, что будет рад, если кто-то предложит «идеи получше».

Ранее Маск сообщил, что X Corp. направит доходы, «полученные от контента, связанного с войной в секторе Газа», больницам в Израиле и обществу Красного Креста и Красного Полумесяца в секторе Газа.

Маск пообещал направить часть доходов X на помощь Израилю и сектору Газа
Политика
Илон Маск

Бизнесмен 17 ноября публично поддержал пост одного из пользователей X о том, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым людям». «Вы написали чистую правду», — прокомментировал он это сообщение. Затем бизнесмен написал серию твитов, где выделил Антидиффамационную лигу — американскую неправительственную организацию, противостоящую антисемитизму и другим формам нетерпимости к евреям, и заявил, что она «пропагандирует расизм в отношении белых людей».

После этого Маска обвинили в антисемитизме. Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures, Apple, IBM и другие крупные компании приостановили размещение рекламы в Х. Сам бизнесмен назвал обвинения в антисемитизме в свой адрес «далекими от реальности».

Теги
Персоны
Илон Маск ХАМАС сектор Газа
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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