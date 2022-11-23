Шольц счел, что первопричиной кризиса в Европе стали не бои на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до -55%
Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 62,18 (+0,05) Инвестиции, 22 ноя, 15:55
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 60,66 (-0,08) Инвестиции, 22 ноя, 15:55
Орешкин предрек рост доходов и продолжительности жизни россиян за счет ИИ Новая экономика, 11:48
Чистая прибыль Тинькофф Банка упала почти на 80% после начала кризиса Финансы, 11:44
Лицензии Autodesk истекают. Девелоперы могут откатиться на 4 года назад Pro, 11:44
Mercedes-Benz анонсировал подписку на увеличение мощности электромобилей Авто, 11:43
Орешкин предрек рост доходов и продолжительности жизни россиян за счет ИИ 11:42
Бумаги TCS Group упали на 5% после выхода отчета по МСФО Инвестиции, 11:37
Как решали квартирный вопрос в России: от эскроу до льготной ипотеки РБК и Дом.РФ, 11:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Стал известен следующий соперник брата Нурмагомедова в UFC Спорт, 11:27
На заводе «Москвич» запустили производство автомобилей Авто, 11:21
Захарова обвинила ООН в избегании оценок видео с расстрелом военных Политика, 11:18
Как определить, какие детские установки мешают вам жить: упражнение Pro, 11:14
$21 трлн: сколько стоит углеродная нейтральность в Китае РБК и Сбер, 11:13
В Госдуме начали готовить проект закона для создания в России криптобиржи Крипто, 11:11
Ефимов анонсировал создание в Москве 6 тыс. новых рабочих мест Город, 11:10
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Шольц счел, что первопричиной кризиса в Европе стали не бои на Украине

Канцлер ФРГ Шольц: первопричиной кризиса в ЕС не были бои на Украине, они ускорили процесс
Бои на Украине и COVID-19 ускорили завершение периода низкой инфляции для Запада, но не были основной причиной, считает канцлер ФРГ. Тенденцию он объяснил ростом доходов в странах Азии, где прежде находились дешевые производства
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Время «экономической исключительности» для Европы и Северной Америки не могло существовать долго, во время него жители этих континентов могли наслаждаться низкой инфляцией, стабильным ростом экономики и низкой безработицей. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на экономическом саммите, организованном Süddeutsche Zeitung. Его слова приводит издание.

«Война России и экономические последствия пандемии, возможно, ускорили ее окончание. Но причиной этого были не они», — считает Шольц.

Канцлер указал, что десятилетиями Вьетнам, Индонезия и схожие с ними страны производили товары по относительно низким ценам, продукция направлялась в основном для Европы, в Северную Америку и, со временем, в Китай. Теперь же, продолжил он, 1 млрд человек в этом регионе стали средним классом с соответствующей покупательной способностью. Шольц пояснил, что это стало одной из основных причин инфляции, но вместе с тем и большой историей успеха, созданной глобализацией.

Говоря о нынешней ситуации с поставками энергоресурсов в Германию, канцлер отметил: «[Вот] что значит стать слишком зависимым от такого стратегически важного ресурса, как газ». Шольц подчеркнул, что эта ошибка не повторится во второй раз. Как пишет Süddeutsche Zeitung, это означает, что Германия будет искать иные рынки сбыта и источники поставок помимо Китая.

Шольц отметил, что мир ожидал больших проблем для Германии из-за прекращения поставок газа из России, однако этого не произошло. «Все очень впечатлены тем, что мы сделали, как быстро мы это сделали и что мы действительно это сделали», — указал глава немецкого правительства.

Читайте на РБК Pro
«Кризис преодолен». «Сбер» наконец отчитался: что это значит для банка
Поправки для претендентов на «Золотые визы» в ОАЭ: что они меняют
Мат и анархия: что пугает прозападных управленцев в российских компаниях
Топ-5 самых привлекательных юрисдикций для открытия бизнеса в 2023 году

В МВФ называют перспективы мировой экономики мрачными, объясняя динамику ситуации боевыми действиями на Украине и связанными с ними санкциями, которые ухудшили продовольственную безопасность и энергокризис, слабыми темпами роста в Китае на фоне ограничительных мер из-за пандемии и кризиса на рынке недвижимости, а также высокой инфляцией в ряде стран.

«Проблемы, с которыми сталкивается мировая экономика, огромны, и ослабление экономических показателей указывает, что впереди нас ждут новые вызовы», — считает экономист исследовательского отдела МВФ Трюггви Гудмундссон.

В фонде полагают, что более трети мировой экономики в 2022 или 2023 году ждет сокращение, а в трех крупнейших экономиках (США, ЕС и Китай) продолжится стагнация. Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша описал перспективы словами «худшее впереди».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Олаф Шольц Евросоюз кризис Инфляция
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Предсказавший кризис 2008 года Рубини заявил о начале мировой войны
Политика
Совет ЕС достиг соглашения по борьбе с энергетическим кризисом
Политика
Экономисты оценили влияние повышения тарифов ЖКХ на доходы и инфляцию
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter