Шольц счел, что первопричиной кризиса в Европе стали не бои на Украине

Канцлер ФРГ Шольц: первопричиной кризиса в ЕС не были бои на Украине, они ускорили процесс

Бои на Украине и COVID-19 ускорили завершение периода низкой инфляции для Запада, но не были основной причиной, считает канцлер ФРГ. Тенденцию он объяснил ростом доходов в странах Азии, где прежде находились дешевые производства

Олаф Шольц (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Время «экономической исключительности» для Европы и Северной Америки не могло существовать долго, во время него жители этих континентов могли наслаждаться низкой инфляцией, стабильным ростом экономики и низкой безработицей. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на экономическом саммите, организованном Süddeutsche Zeitung. Его слова приводит издание.

«Война России и экономические последствия пандемии, возможно, ускорили ее окончание. Но причиной этого были не они», — считает Шольц.

Канцлер указал, что десятилетиями Вьетнам, Индонезия и схожие с ними страны производили товары по относительно низким ценам, продукция направлялась в основном для Европы, в Северную Америку и, со временем, в Китай. Теперь же, продолжил он, 1 млрд человек в этом регионе стали средним классом с соответствующей покупательной способностью. Шольц пояснил, что это стало одной из основных причин инфляции, но вместе с тем и большой историей успеха, созданной глобализацией.

Говоря о нынешней ситуации с поставками энергоресурсов в Германию, канцлер отметил: «[Вот] что значит стать слишком зависимым от такого стратегически важного ресурса, как газ». Шольц подчеркнул, что эта ошибка не повторится во второй раз. Как пишет Süddeutsche Zeitung, это означает, что Германия будет искать иные рынки сбыта и источники поставок помимо Китая.

Шольц отметил, что мир ожидал больших проблем для Германии из-за прекращения поставок газа из России, однако этого не произошло. «Все очень впечатлены тем, что мы сделали, как быстро мы это сделали и что мы действительно это сделали», — указал глава немецкого правительства.

В МВФ называют перспективы мировой экономики мрачными, объясняя динамику ситуации боевыми действиями на Украине и связанными с ними санкциями, которые ухудшили продовольственную безопасность и энергокризис, слабыми темпами роста в Китае на фоне ограничительных мер из-за пандемии и кризиса на рынке недвижимости, а также высокой инфляцией в ряде стран.

«Проблемы, с которыми сталкивается мировая экономика, огромны, и ослабление экономических показателей указывает, что впереди нас ждут новые вызовы», — считает экономист исследовательского отдела МВФ Трюггви Гудмундссон.



В фонде полагают, что более трети мировой экономики в 2022 или 2023 году ждет сокращение, а в трех крупнейших экономиках (США, ЕС и Китай) продолжится стагнация. Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша описал перспективы словами «худшее впереди».