Кремль отказался комментировать ситуацию с кипрским паспортом Дерипаски

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о ситуации с возможным лишением паспорта Кипра бизнесмена Олега Дерипаски. «Что касается Кипра и самого Дерипаски, это не имеет отношения к Кремлю», — цитирует его агентство ТАСС.

В материале, который утром 27 ноября опубликовала газета «Политис», приводится список людей, которые были лишены кипрского гражданства. В нем упоминались россияне «Олег Дерибаска (так в тексте кипрского издания. — РБК), Владимир Столяренко и Александр Бондаренко» вместе с членами их семей. Forbes называл Бондаренко и Столяренко бывшими руководителями Еврофинанс Моснарбанка.

О том, что Дерипаска получил гражданство Кипра, стало известно в марте 2018 года. На момент публикации на запрос РБК в связи со статьей «Политиса» представитель бизнесмена не ответил.

В начале ноября власти Кипра начали отзывать гражданство у инвесторов, которые, по данным властей, получили их незаконно. Сообщалось, что будут аннулированы паспорта 26 человек, в том числе девяти россиян.