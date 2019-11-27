Истребители Японии и Южной Кореи сопроводили российские Ту-95

Минобороны России настаивает на том, что истребители не нарушали границы других государств и следовали по маршруту в соответствии с международными правилами

Бомбардировщики Ту-95 (Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС)

Истребители южнокорейских и японских ВВС сопроводили полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над нейтральными водами. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в распоряжение РБК.

Ту-95 следовали над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Их прикрывали российские истребители Су-35 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил.

«На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии)», — сообщили в Минобороны.

Полет российских бомбардировщиков продлился более десяти часов. В Минобороны настаивают на том, что они не нарушали границы других государств и следовали по маршруту в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.