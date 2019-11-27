Истребители Японии и Южной Кореи сопроводили российские Ту-95

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 63,97 (-0,05) Quote, 14:22
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 70,44 (-0,08) Quote, 14:22
Путин объявил название для трассы Москва — Санкт-Петербург Общество, 14:35 Сбежать из российской зимы: все о дерзком кроссовере Haval F7X РБК Стиль и Haval, 14:30 Путин открыл платную трассу из Москвы в Санкт-Петербург Общество, 14:27 Мужчина в Туле пострадал от взрыва рядом с автомобилем Общество, 14:22 Минспорта назвало рекомендации WADA выходящими за рамки кодекса Спорт, 14:15 Путин рассказал об изменениях сознания под влиянием тренера Общество, 14:05 Минздрав спрогнозировал время пика заболеваемости гриппом в России Общество, 14:01 Когда россияне полностью откажутся от наличных Партнерский материал, 14:00 Минздрав поручил проверить обеспечение лекарствами больных муковисцидозом Общество, 13:56 10 недорогих и экологичных подарков к Новому году Pink, 13:55 Криптомарионетка: может ли Bitfinex управлять курсом Bitcoin Крипто, 13:53 Прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Фоторепортаж Общество, 13:51  100 лучших фильмов от женщин-режиссеров по версии BBC Стиль, 13:46 HP заработал больше, чем рассчитывали эксперты. Что дальше? Quote, 13:46
Политика ,  
0 
Истребители Японии и Южной Кореи сопроводили российские Ту-95
Минобороны России настаивает на том, что истребители не нарушали границы других государств и следовали по маршруту в соответствии с международными правилами
Бомбардировщики Ту-95 (Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС)

Истребители южнокорейских и японских ВВС сопроводили полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 над нейтральными водами. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в распоряжение РБК.

Ту-95 следовали над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. Их прикрывали российские истребители Су-35 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил.

«На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии)», — сообщили в Минобороны.

Полет российских бомбардировщиков продлился более десяти часов. В Минобороны настаивают на том, что они не нарушали границы других государств и следовали по маршруту в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Политика
Истребители Японии поднимались 135 раз за полгода из-за самолетов России

Российские военные самолеты регулярно совершают полеты в районе Японского моря. Так, 22 октября Министерство обороны России сообщило, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС провели плановый полет над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Южнокорейские военные сообщили, что при этом самолеты вошли в зону действия ПВО страны, хотя и не нарушили границы Южной Кореи.

До этого, в июле, южнокорейские военные самолеты сделали несколько предупредительных выстрелов близ самолетов Ту-95 российских ВКС. В Сеуле заявили, что российские самолеты дважды пересекли границу воздушного пространства страны. В Минобороны эти заявления опровергли. По заявлению российского военного ведомства, южнокорейские летчики не вышли на связь с экипажами Ту-95МС, затем совершили отстрел тепловых ловушек и удалились от российских самолетов.

Японские истребители также регулярно вылетают на перехват российских самолетов. В конце октября Минобороны Японии сообщило, что за последние полгода японским самолета 135 раз приходилось подниматься в воздух из-за приближения самолетов ВКС.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Минобороны, Ту-95, Япония, Южная Корея
Материалы по теме
Лавров назвал препятствие для заключения мирного договора с Японией
Политика
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 долетели до ЮАР
Политика
Российский Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Черным морем
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter