Минобороны обвинило Южную Корею в создании угрозы российским самолетам

Москва назвала действия южнокорейских истребителей в небе над Японским морем непрофессиональными. При этом в военном ведомстве опровергли заявление Сеула о том, что российские самолеты нарушили воздушное пространство Южной Кореи

Истребитель F-16 (Фото: Lee Jin-man / AP)

Минобороны России прокомментировало инцидент с участием российских бомбардировщиков Ту-95МС и южнокорейских истребителей F-16 в небе над нейтральными водами Японского моря. В сообщении оборонного ведомства, которое поступило в РБК, говорится, что российские самолеты совершали плановый полет в соответствии международными правилами.

По версии министерства, в районе островов Токто (Такэсима) к ним приблизились два южнокорейским истребителя и создали угрозу их безопасности, когда пересекли курс стратегическим ракетоносцам.

В Минобороны отметили, что южнокорейские летчики не вышли на связь с экипажами Ту-95МС, затем совершили отстрел тепловых ловушек и удалились от российских самолетов.

В заявлении отмечается, что маршрут ракетоносцев согласно международным правилам проходил на удалении более 25 км от островов Токто, без отклонений от плана. Кроме того, как отметили в Минобороны, российские Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи.