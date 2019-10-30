Истребители Японии поднимались 135 раз за полгода из-за самолетов России

За последние полгода японские истребители 135 раз поднимались в воздух из-за российских военных самолетов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад Объединенного комитета начальника штабов Минобороны Японии.

Отмечается, что число вылетов уменьшилось на 76 по сравнению с прошлым годом. Как указано в документе, с 1 апреля по 30 сентября японские истребители поднимались по тревоге 470 раз. В 71% случаев причиной становилась китайская авиация, в 29% — российская.

22 октября Министерство обороны России сообщило, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС провели плановый полет над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей.

Объединенный комитет начальника штабов Южной Кореи заявил, что шесть российских военных бортов — самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, три истребителя Су-27 и два бомбардировщика Ту-95 вошли в зону действия ПВО страны. При этом Сеул отметил, что они не нарушали воздушного пространства Южной Кореи.