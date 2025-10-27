Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве беспилотниках
Российские силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в направлении столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.
О сбитых дронах он сообщил в 22:26 мск.
«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Московский регион в последние дни подвергается интенсивным атакам беспилотников. Так, в ночь на 27 октября над Россией сбили 193 украинских дрона, из которых 40 — над Московским регионом. В аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне этой атаки временно ограничивали полеты.
В ночь на 26 октября средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 82 украинских беспилотника, из них два — в Московском регионе, в том числе один летевший на Москву.
