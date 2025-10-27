 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Московским регионом за ночь сбили 40 дронов

Минобороны: над Россией за ночь сбили 193 дрона, 40 — над Московским регионом
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные за ночь сбили 40 украинских беспилотников над Московским регионом, из них 34 летели на Москву. Всего над регионами страны уничтожено 193 дрона, заявили в Минобороны.

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский ночью около 2,5 часов действовали ограничения полетов.

За это время на запасные аэродромы отправились три самолета, совершавшие рейсы в Домодедово и один, выполнявший перелет в Жуковский.

На подлете к Москве сбили 30-й за ночь дрон
Политика

Ночью силы ПВО сбили дроны в 13 регионах. Больше всего — 47 — над Брянской областью, еще 42 — над Калужской, 32 — над Тульской, 10 — над Курской и семь — над Орловской. Еще по четыре беспилотника уничтожили над Ростовской и Воронежской областями, по два — над Оренбургской и Тамбовской, по одному — над Белгородской, Липецкой и Самарской.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил утром, что дрон-камикадзе ударил по микроавтобусу с мирными жителям в поселке Погар Погарского района. Водитель погиб на месте, пять пассажиров получили ранения.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
дроны ВСУ Московский регион
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород пострадавших от взрыва в Копейске Общество, 07:43
Суд подтвердил право родителей отменить совершенную ребенком покупку Общество, 07:31
Можно ли сейчас найти «новую Nvidia» и где ее искать на фондовом рынкеПодписка на РБК, 07:30
Над Московским регионом за ночь сбили 40 дронов Политика, 07:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:16
Посол оценил уход южнокорейских компаний из России словами «кусают локти» Бизнес, 07:15
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Москвичей предупредили о дожде в начале рабочей недели Общество, 07:05
ЦБ запланировал расширить периметр валютного контроля. Что это значитПодписка на РБК, 07:01
В Брянской области при атаке дронов погиб водитель микроавтобуса Политика, 06:50
Экономист назвал средний размер социальной пенсии в России Финансы, 06:28
В аэропорту Орска ввели ограничения на прием и отправку рейсов Общество, 06:15
В Тульской области за ночь уничтожили более 20 дронов Политика, 06:14
Умер «самый красивый мальчик XX века», актер Бьерн Андресен Общество, 06:04