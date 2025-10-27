Над Московским регионом за ночь сбили 40 дронов
Российские военные за ночь сбили 40 украинских беспилотников над Московским регионом, из них 34 летели на Москву. Всего над регионами страны уничтожено 193 дрона, заявили в Минобороны.
В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский ночью около 2,5 часов действовали ограничения полетов.
За это время на запасные аэродромы отправились три самолета, совершавшие рейсы в Домодедово и один, выполнявший перелет в Жуковский.
Ночью силы ПВО сбили дроны в 13 регионах. Больше всего — 47 — над Брянской областью, еще 42 — над Калужской, 32 — над Тульской, 10 — над Курской и семь — над Орловской. Еще по четыре беспилотника уничтожили над Ростовской и Воронежской областями, по два — над Оренбургской и Тамбовской, по одному — над Белгородской, Липецкой и Самарской.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил утром, что дрон-камикадзе ударил по микроавтобусу с мирными жителям в поселке Погар Погарского района. Водитель погиб на месте, пять пассажиров получили ранения.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов