Над Московским регионом за ночь сбили 40 дронов

Минобороны: над Россией за ночь сбили 193 дрона, 40 — над Московским регионом

Российские военные за ночь сбили 40 украинских беспилотников над Московским регионом, из них 34 летели на Москву. Всего над регионами страны уничтожено 193 дрона, заявили в Минобороны.

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский ночью около 2,5 часов действовали ограничения полетов.

За это время на запасные аэродромы отправились три самолета, совершавшие рейсы в Домодедово и один, выполнявший перелет в Жуковский.

Ночью силы ПВО сбили дроны в 13 регионах. Больше всего — 47 — над Брянской областью, еще 42 — над Калужской, 32 — над Тульской, 10 — над Курской и семь — над Орловской. Еще по четыре беспилотника уничтожили над Ростовской и Воронежской областями, по два — над Оренбургской и Тамбовской, по одному — над Белгородской, Липецкой и Самарской.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил утром, что дрон-камикадзе ударил по микроавтобусу с мирными жителям в поселке Погар Погарского района. Водитель погиб на месте, пять пассажиров получили ранения.

