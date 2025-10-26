 Перейти к основному контенту
Над Россией за ночь сбили более 80 беспилотников

В ночь на 26 октября средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 82 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Большинство пришлось на Брянскую область, где сбили 30 дронов. Еще 26 уничтожили в Тульской области, 7 — над акваторией Черного моря. По четыре БПЛА сбили над акваторией Азовского моря, Краснодарским краем и Рязанской областью.

Еще по трем ПВО отработала в Ростовской области, по двум в Московском регионе, в том числе по летевшему на Москву. Также по одному дрону сбили в Курской и Липецкой областях.

Ранним утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом дроне, который направлялся в сторону столицы. После уничтожения беспилотника на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

О налете также заявил и глава Тульской области Дмитрий Миляев. Он заверил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. На момент подготовки материала в регионе действует сигнал беспилотной опасности. Губернатор Юрий Слюсарь рассказал, что дроны в Ростовской области были сбиты в Матвеево-Курганском районе. По его данным, никто не пострадал, последствий на земле тоже нет.

