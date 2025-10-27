На подлете к Москве за ночь сбили более 25 беспилотников

За последний час Собянин сообщил о 16 сбитых на подлете к столице дронах, всего с полуночи — о 26-ти. Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

С полуночи Собянин сообщил в общей сложности о 26 сбитых на подлете к Москве дронах, о 16 из них — с 2:04.

На этом фоне аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов.

За 26 октября на подлете к Москве были сбиты шесть дронов.