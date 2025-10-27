На подлете к Москве за ночь сбили более 25 беспилотников
Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
С полуночи Собянин сообщил в общей сложности о 26 сбитых на подлете к Москве дронах, о 16 из них — с 2:04.
На этом фоне аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов.
За 26 октября на подлете к Москве были сбиты шесть дронов.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов