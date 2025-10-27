Пекин отреагировал на испытания «Буревестника» в России

Го Цзякунь (Фото: Johannes Neudecker / dpa / Global Look Press)

Официальный Пекин обратил внимание на сообщения о том, что Россия провела успешные испытания ракеты неограниченной дальности «Буревестник», сообщил журналистам представитель китайского МИДа Го Цзякунь.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», — сказал дипломат.

26 октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным рассказал о характеристиках высокоманевренной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Он сообщил, что российские военные провели ее успешное испытание: ракета пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов.

Спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев, отбывший на переговоры в США, заявил, что Москва донесла до американских коллег информацию об испытаниях «Буревестника». Комментируя это, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «лучшая в мире» атомная подводная лодка США находится у берегов России.