Политика⁠,
0

Пекин отреагировал на испытания «Буревестника» в России

Го Цзякунь
Го Цзякунь (Фото: Johannes Neudecker / dpa / Global Look Press)

Официальный Пекин обратил внимание на сообщения о том, что Россия провела успешные испытания ракеты неограниченной дальности «Буревестник», сообщил журналистам представитель китайского МИДа Го Цзякунь.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», — сказал дипломат.

Ракета «Буревестник»: в чем уникальность, почему ее называют неуязвимой
База знаний
Фото:Минобороны России

26 октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным рассказал о характеристиках высокоманевренной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Он сообщил, что российские военные провели ее успешное испытание: ракета пролетела 14 тыс. км, всего она находилась в воздухе около 15 часов.

Спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев, отбывший на переговоры в США, заявил, что Москва донесла до американских коллег информацию об испытаниях «Буревестника». Комментируя это, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «лучшая в мире» атомная подводная лодка США находится у берегов России.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Буревестник КНР Владимир Путин Дональд Трамп ракеты
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
