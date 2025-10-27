 Перейти к основному контенту
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

На подлете к Москве сбили 30-й за ночь дрон

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
С полуночи Собянин сообщил о 30 сбитых беспилотниках. Домодедово и Жуковский приостанавливали полеты более чем на два часа

Силы ПВО отразили атаку еще одного летевшего на Москву беспилотника, заявил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Согласно сообщениям Собянина, с полуночи на подлете к Москве перехватили 30 беспилотников.

Домодедово и Жуковский закрыли для полетов на фоне атаки дронов на Москву
Политика

В аэропортах Домодедово и Жуковский около 2:00 мск ввели ограничения на полеты. Их сняли в 4:03. За это время на запасные аэродромы ушли четыре рейса: три, направлявшиеся в Домодедово, и один — в Жуковский.

Поздним вечером 26 октября губернаторы соседних со столичным регионом Калужской и Тульской областей Владислав Шапша и Дмитрий Миляев сообщали о сбитых беспилотниках. Аэропорт Калуги с вечера 26 октября временно не принимает и не отправляет рейсы.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

