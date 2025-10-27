На подлете к Москве сбили 30-й за ночь дрон

С полуночи Собянин сообщил о 30 сбитых беспилотниках. Домодедово и Жуковский приостанавливали полеты более чем на два часа

Силы ПВО отразили атаку еще одного летевшего на Москву беспилотника, заявил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Согласно сообщениям Собянина, с полуночи на подлете к Москве перехватили 30 беспилотников.

В аэропортах Домодедово и Жуковский около 2:00 мск ввели ограничения на полеты. Их сняли в 4:03. За это время на запасные аэродромы ушли четыре рейса: три, направлявшиеся в Домодедово, и один — в Жуковский.

Поздним вечером 26 октября губернаторы соседних со столичным регионом Калужской и Тульской областей Владислав Шапша и Дмитрий Миляев сообщали о сбитых беспилотниках. Аэропорт Калуги с вечера 26 октября временно не принимает и не отправляет рейсы.